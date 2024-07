Na čtyřech patrech rozsáhlé budovy v Orlí ulici najdou Brňané šest stavebních obvodů pro osmadvacet městských částí. Odděleně působí pouze stavební obvod Brna-středu, který sídlí na dosavadní adrese Měnínská 4. „Výhodou je zejména předvídatelnost rozhodnutí, větší efektivita, zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců,“ vyjmenovala v pondělí brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Za pozitivní označila rovněž změny spojené s novým zněním stavebního zákona a digitalizací stavebního řízení. Do digitalizovaného systému se však některým úředníkům dopoledne nedařilo přihlásit. „Přihlašuji se pomocí identity občana, poté mě systém vyzve k odhlášení, po němž by mělo nastat přesměrování. To se ale opakovaně neděje,“ popsal patálie vedoucí jednoho z oddělení centrálního stavebního úřadu Pavel Macur.