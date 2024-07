„Výhodou je zejména předvídatelnost rozhodnutí, větší efektivita, zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců,“ vyjmenovala v pondělí brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Za pozitivní označila rovněž změny spojené s novým zněním stavebního zákona a digitalizací stavebního řízení. Do takzvaného portálu stavebníka, který představuje pomyslnou bránu k digitalizovanému stavebnímu řízení, se však některým úředníkům dopoledne nedařilo přihlásit. „Přihlašuji se pomocí identity občana, poté mě systém vyzve k odhlášení, po němž by mělo nastat přesměrování do portálu. To se ale opakovaně neděje,“ popsal patálie vedoucí jednoho z oddělení centrálního stavebního úřadu Pavel Macur.

"Neevidujeme technické potíže v informačním systému stavebního řízení, který používají úředníci. Máme informace, že na některých stavebních úřadech lokální administrátor úředníkům nepřidělil patřičné role," reagoval Petr Waleczko z oddělení komunikace ministerstva pro místní rozvoj.

Vznik centrálního stavebního úřadu pro Brno schválili městští zastupitelé koncem loňského roku. Se stěhováním do někdejší budovy České pošty začali pracovníci letos na jaře. Dům město od České pošty odkoupilo za více než dvě stě milionů korun. Kromě městského stavebního úřadu funguje v místě poštovní pobočka, a to v režimu Pošta Partner.