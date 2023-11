/GRAFY/ Každý desátý obyvatel Brna projde denně centrem města. Konkrétně pomezím náměstí Svobody a Masarykovy ulice. V průměru přes 32 tisíc lidí. To je skoro takový počet obyvatel, jaký má druhé nejlidnatější město Jihomoravského kraje Znojmo. Oproti předchozímu roku ale počet chodců ubyl.

Takto vypadalo zaplněné centrum Brna při svatomartinském koštu 11. listopadu 2022. Tento den patřil k jedněm z těch, kdy bylo na náměstí Svobody živěji. | Video: Deník/Přemysl Spěvák

Nejnovější informace o pohybu lidí v centru Brna zveřejnil datový portál Data Brno. Z měření od října loňského roku do konce září letošního na pomezí centrálního náměstí Svobody a Masarykovy ulice vedoucí k hlavnímu nádraží vyplývá, že v místě projde denně v průměru v obou směrech 32 360 osob. „Je to tolik pěších, jako by tam denně prošla třeba celá Příbram,“ stojí ve zprávě.

Průměrný počet lidí v jednotlivých dnech v týdnu. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Data BrnoPro lepší představu jen o něco málo víc lidí žije v druhém největším městě Jihomoravského kraje Znojmě. Oproti předchozímu měření se ale jedná o úbytek. Minulé číslo totiž bylo ještě vyšší, dokonce 39 153 lidí denně.

Z letošních dat vyplývá, že mezi nejfrekventovanější dny patří pátky, zatímco víkendy jsou slabší, obzvlášť neděle.

Počet lidí v jednotlivých dnech v měřeném období. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Data BrnoVíkendový útlum chodců je nižší hlavně v blížícím se období adventních trhů a předvánočního období. I proto byla vůbec nejvytíženějším dnem sobota 3. prosince, kdy měřidla ukázala pohyb 58 tisíc osob. „Vše odstartovaly Svatomartinské vinné slavnosti, mírný pokles byl o týden později, kdy vyšel svátek 17. listopadu na čtvrtek. Ale hustá frekvence lidí na Masarykově ulici vydržela až do 23. prosince a na Štědrý den už neprošel Masarykovou ulicí ani poloviční počet osob jako v předchozím dnu,“ vysvětluje zpráva.

PODÍVEJTE SE, JAK TO V CENTRU BRNA ŽILO LETOS O SVATOMARTINSKÝCH VINNÝCH SLAVNOSTECH:

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

ZAJÍMAVOSTI KE DNŮM V ROCE Říjnové týdny: příchod studentů do Brna, kteří kromě hospod a kaváren navštěvují v centru také kluby.

11. listopad: Svatomartinský košt a vychutnávání si tradičních husích hodů.

K prosincovému nárůstu pěších přispěl pravděpodobně tradiční předvánoční shon a akce v centru města.

Další poměrně znatelný skok přišel 14. února na Valentýna. V kombinaci se svátkem zamilovaných začalo být po konci zkouškového období ve studentském Brně opět rušno.

O měsíc později, s příchodem Velikonoc, bylo na Zelený čtvrtek (6. 4.) v centru živo. Svůj díl na tom mělo jistě i tradiční zelené pivo.

Průměrný počet lidí v jednotlivých hodinách dne. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Data BrnoCo se týče jednotlivých denních hodin, největší frekvence lidí je v odpolední "chodecké špičce" po třetí a čtvrté hodině odpoledne. Naopak nejméně lidí potkáte v centru Brna po čtvrté hodině ranní.