Po vjezdu do historického centra navíc řada šoférů parkuje na místech, kde nemohou. S tímto problémem by za několik měsíců mělo pomoct víc než čtyřicet osázených květináčů . „Nějaký čas zabere jejich výroba. Dodávku očekáváme v řádech týdnů. Pokud se vše uskuteční bez potíží, mohli by je pracovníci na určených místech instalovat v září,“ doplnil mluvčí Poňuchálek. Opatření má vyjít na přibližně pět milionů korun.

Nová pravidla pro vjezd do nejužšího centra města platí v Brně od července předloňského roku. Od té doby je například náměstí Svobody kompletně neprůjezdné, rezidenti, abonenti, zásobování a poskytovatelé služeb s oprávněním mohou vjet na místo pouze od šesté ráno do půl jedenácté dopoledne. Výjimku tvoří pouze složky integrovaného záchranného systému.

Pokud lidé chtějí vjet na místo mimo vyčleněnou dobu, musejí žádat o výjimku. „V Masarykově ulici a dál poblíž centra je vždycky velký provoz. Ani nejde poznat, jestli tam jezdí víc aut, nebo ne,“ zamyslel se třeba student Filip Kubný.

Oprávněnost vjezdu do centrální části města kontroluje automatizovaný systém napojený na kamery. Přestupky spáchané neoprávněným vjezdem do historického jádra následně projednává Odbor přestupků v dopravě městského magistrátu. „Strážníci se zaměřují na zbývající plochy, zpravidla v blízkosti křižovatek, výhledových ploch, přechodů pro chodce nebo na chodnících,“ upřesnila mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Kvůli velké koncentraci lidí se historické centrum řadí mezi strážníky nejčastěji kontrolované lokality. „Kolegové tam dohlížejí nejen na dodržování veřejného pořádku, ale také na to, aby tam řidiči správně parkovali. Několikrát denně míří na místo strážníci jak z místně příslušného revíru, tak z celoměstských jednotek,“ pokračovala Skřivánková.

Od začátku roku se hlídky městské policie zabývaly v historickém jádru téměř třemi a půl tisíci dopravními přestupky. Mezi nejčastější patřilo stání v pěší a obytné zóně nebo na vyhrazených místech. „Téměř v šesti stech případech uložili pokutu, bezmála dva tisíce osm set přestupků oznámili správnímu orgánu. Jen čtyřicet devět případů uzavřeli domluvou,“ doplnil mluvčí brněnských strážníků.

Aby představitelé města mechanicky zamezili vjezdu aut do centra, plánují prověřovat i další možnosti. Aktuálně zvažují například instalaci sloupků v Rašínově a Masarykově ulici. Sloupky by se spouštěly v době povolené pro zásobování nebo v případě nutnosti vjezdu záchranných složek. Zároveň by neměly bránit průjezdu tramvají. „V tuto chvíli hledáme možnosti, jak a zda vůbec by toto opatření bylo možné uskutečnit,“ vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.