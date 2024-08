Kromě psích atrakcí jsou na louce i dvě lavičky, ke kterým se návštěvníci dostanou po novém chodníku. „Nejdůležitější je ovšem samotná psí louka. Jde o prostor, který podporuje přirozené chování psů a zároveň slouží jako komunitní platforma pro pejskaře," uvedl černovický místostarosta Jakub Ostrý. Psí louka stála městskou část 1,4 milionu korun.

Některým návštěvníkům se zdá počet laviček nízký. „Je to katastrofa. Co jsou dvě lavičky. A ještě je dali přímo na slunce. Je to hezké, ale naprosto neúčelné. Stačí nízký plot, lavičky a značka ideál. Nemusí být ani žádné překážky," poznamenala Janetta Lužová. Podle ní současný stav louky připomíná spíš botanickou zahradu než prostor pro psy.