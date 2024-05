Kolemjdoucí, které reportérka Brněnského deníku Rovnost na místě oslovila, se shodli, že díky průchozí cyklostezce zatím nepůsobí stavební práce větší potíže. Rekonstrukce začala před několika dny. Výluka první traťové koleje potrvá do konce května, v červnu bude následovat výluka druhé traťové koleje. „To však nebude mít dopad na cestující, protože se jedná o úsek bez pravidelné osobní dopravy," podotkl Tesař.

Dělníci mají most ve Zvěřinově ulici rekonstruovat do letošního listopadu, kdy skončí sanace spodní stavby mostu. „Most tvoří železobetonová předpjatá konstrukce. Po provedení technického posudku byl navržen nový systém vodotěsné izolace, který umožní prodloužení jeho životnosti," nastínil mluvčí Správy železnic. Náklady na opravu mostu dosahují osmadvacet a půl milionu korun.

most ve Zvěřinově ulici: začátek rekonstrukce: 2. května

konec rekonstrukce: listopad

náklady: 28,5 milionu Kč most ve Vinohradské ulici: začátek rekonstrukce: červen

konec rekonstrukce: konec srpna

cíl: náhrada technicky nevyhovující nosné konstrukce mostu a zajištění spolehlivého provozu pro osobní a nákladní vlaky

náklady: 30 milionů Kč

Oprava čeká také železniční most ve Vinohradské ulici blízko Černovického hájku. Nachází se na trati mezi Brnem a Přerovem. „Hlavním cílem je náhrada technicky nevyhovující nosné konstrukce mostu a zajištění spolehlivého provozu pro osobní a nákladní vlaky," přiblížila mluvčí státních železničářů Nela Eberl Friebová.

Práce mají začít v červnu. „Od 19. června do 30. srpna bude nepřetržitá výluka mezi brněnským hlavním nádražím a Chrlicemi," informoval mluvčí společnosti Kordis, která je koordinátorem hromadné dopravy na jihu Moravy, Květoslav Havlík. Ve zmíněném úseku vlaky nahradí náhradní autobusová doprava. Ve stanici Brno-Chrlice pak bude zajištěn přestup na vlak do Křenovic, respektive do Sokolnic-Telnice.

Podle Havlíka se současně prodlouží autobusové linky 610, 611 a 612, které běžně navazují ve stanici Sokolnice-Telnice na vlaky, až k brněnskému hlavnímu nádraží a autobus linky 509 z Chrlic k hlavnímu nádraží. „Náhradní autobusová doprava i regionální linky budou v Brně využívat stanoviště Uhelná," doplnil Havlík.

V závěru výluky, konkrétně od 15. do 30. srpna, se náhradní autobusová doprava kvůli rekonstrukci přejezdů na trati a zabezpečovacího zařízení ve stanici Sokolnice-Telnice prodlouží až do Křenovic. „Vlaky tedy nebudou jezdit v celém úseku mezi Brnem a Křenovicemi," vysvětlil Havlík.

Průjezdnost silnice pod mostem to řidičům nijak nezkomplikuje. „Přestavbou zvýšíme podjezdnou výšku mostu o půl metru oproti stávajícímu stavu," poznamenala Eberl Friebová.

Při rekonstrukci bude nosná konstrukce mostu přestavěna na novou železobetonovou klenbu. „Opravou a sanací projde také spodní stavba mostu a opravíme i kolejiště. Traťová rychlost se navýší z devadesáti na sto kilometrů v hodině," vyčíslila mluvčí Správy železnic. Předpokládané náklady této stavby jsou třicet milionů korun.