Neotevírat dveře a nedávat telefonní číslo. Tak zní doporučení, jak by se měli lidé bránit nepovolenému podomnímu prodeji. S podvodnými nabídkami servisu oken se v posledních dnech setkali obyvatelé brněnských Černovic.

Kontrola oken. Ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

S nabídkou kontroly a servisu oken oslovila mladá žena, která se představila jako pracovnice firmy Ekoplast RA i Kristýnu Revákovou. „Přišla k nám jeden večer minulý týden a nabídla, že nám zadarmo zkontroluje okna. Souhlasila jsem, nevěděla jsem, že se jedná o podvod. Dala jsem jí svoje telefonní číslo,“ popsala obyvatelka brněnských Černovic.

Následující den kontaktoval Revákovou muž, se kterým se domluvila na termínu opravy. „Potom jsem ale v místní facebookové skupině viděla, že lidé psali, že je to podvod. Termín jsem přes esemesku zrušila, napsala jsem, že už nemám zájem a že pokud mě budou kontaktovat, zavolám městskou policii,“ sdělila žena.

Pracovník se ale i přesto dostavil. „Volal mi, že už je před domem. Řekla jsem, že se omlouvám, ale že už jsem termín zrušila a že ho dovnitř nepustím,“ vylíčila Reváková s tím, že už kvůli malé dceři nechtěla nic riskovat.

Zástupci městské části Brno-Černovice vydali minulý týden na Facebooku varování před prodejci, kteří nabízí obyvatelům obecních bytů servis oken pod záminkou, že jejich služby objednalo černovické vedení. V příspěvku upozornili na to, že radnice žádné takové služby nezadala. Na podobné incidenty si v minulosti stěžovali Brňané z několika městských částí.

Že nejde o první vlnu incidentů potvrdila starostka brněnských Černovic Petra Quittová. „Problém bývá nárazově na začátku jara a na podzim. Chodí nám tu mladí lidé, kteří se odkazují na to, že jdou z úrovně městské části, což ale není pravda. Část obyvatel už ví, ale někteří prodejcům prostě sdělí své telefonní číslo. Druhý den jim někdo volá a chce je navštívit,“ poznamenala Quittová s tím, že neví o tom, že by někdo z obyvatel přišel o peníze.

Starostka připomněla, že o plánovaných opravách by pracovníci bytového odboru nájemníky včas informovali. „Do všech našich obecních domů budeme znovu rozesílat letáky o zákazu podomního prodeje, aby lidé skutečně nikoho nepouštěli,“ avizovala Quittová.

Jak sdělil mluvčí městské policie Jakub Ghanem, neevidovali brněnští strážníci v březnu žádný telefonát, který by se týkal nepovoleného podomního prodeje. „Od vedení černovické radnice o pohybu prodejců víme,“ podotkl mluvčí s tím, že právě okamžité oznámení a co nejpřesnější popis dealerů by mohl strážníkům pomoci.

Ghanem nedoporučuje lidem pouštět do bytu nikoho, kdo přišel bez pozvání. „Klient je vždy v nevýhodné pozici. Dostává se pod časový tlak, kdy po něm prodejce vyžaduje rychlé rozhodnutí. Nemá prostor zvážit argumenty nebo se poradit s blízkými,“ vysvětlil mluvčí. Obchodníci podle něj používají agresivní taktiky, jako je třeba přesvědčování obyvatel o tom, že jsou hloupí, pokud na nabídku nepřistoupí.

Mluvčí připomněl, že podomní prodej je v Brně zakázaný. „Nejvhodnější je vůbec neotevírat a nabídku okamžitě zdvořile odmítnout, případně komunikovat přes dveře zajištěné řetízkem. Zákazník má možnost ověřit si věrohodnost a výhodnost nabídky dodatečně a objednat si ji standardním způsobem,“ doporučil Ghanem.