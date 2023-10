Problémy s parkováním ve Spodním sídlišti má například Božena Krejčí. „Když jsme se vraceli z chaty v neděli večer, museli jsme sídliště i několikrát objet, než jsme našli místo. Proto teď jezdíme raději až v pondělí ráno a i tak je někdy těžké zaparkovat," povzdechla si žena. Zónové parkování by v okolí svého bydliště uvítala.

Systém zónového parkování by měl podle Quittové v Černovicích fungovat na podobném principu jako modré zóny typu C. V sídlišti mezi železniční tratí, Charbulovou a Řehořovou ulicí by tak ve večerních a nočních hodinách zaparkovali pouze lidé, kteří mají v místě trvalé bydliště. „Obyvatelé si budou muset na černovickou radnici přijít pro průkaz který bude viditelně umístěný v autě," upřesnila vizi starostka městské části . Dopravní značení upravující toto parkování by mělo být na začátku vjezdových ulic do sídliště, tedy ve Ferrerově a Řehořově.

Podle Quittové spolupracují Černovice na zavedení zónového parkování s městem. Brno také podle ní uhradí náklady spojené s novým systémem. „Magistrát města Brna mě informoval, že by to mělo být v konečné fázi. Musíme jen doladit způsob vydávání karet, město chce vědět komu je budeme vydávat a jak," popsala starostka s tím, že očekává spuštění nového režimu zhruba do měsíce.

Zdroj: Youtube

Na brněnském magistrátu ale o žádném zónovém parkování nic neví. „Náš odbor dopravy řeší s městskou částí zavedení zóny třicet a omezení vjezdu vozidel nad dvě a půl tuny. Nevíme o žádném systému s rezidenty a abonenty, který by byl mimo modré zóny," uvedla mluvčí brněnské radnice Anna Dudková.

MAPA: Rozšiřování rezidentního parkování v Brně? Přehledně kdy a kde

Zmíněné karty by tak podle magistrátu měli dostávat jako výjimku ze zákazu vjezdu těžkotonážních aut pouze rezidenti sídliště vlastnící tento typ vozu.

Na nedostatek parkovacích míst poukazují i opoziční zastupitelé Černovic. „Mluvíme o tom roky, mohli jsme být na pořadníku čekatelů na modré zóny daleko dříve. Současným vedením vymyšlený systém zónového parkování mi nedává smysl, když je zde zavedený systém od města. Kdyby to bylo tak jednoduché, fungovalo by to všude," podotknul bývalý černovický starosta Ladislav Kotík.

Betonování nového mostu v Brně z vyhlídky. Prohlédněte si dění v Pisárkách

Na rozdíl od brněnských modrých zón, ve kterých platí rezidenti za parkování ročně dvě stě korun, má být černovické zónové parkování podle starostky zdarma. „Chceme rezidentům pomoci s parkováním, a to zejména ve večerních hodinách. Průkazy v autech bude kontrolovat městská policie a zpočátku půjde při nedodržování spíše o informační upozornění," upřesnila Quittová.

Vzniklé nedorozumění mezi vedením Černovic a odborem dopravy brněnského magistrátu chce starostka vyřešit během dalších jednání.

Brno Open a hvězdy ze StarDance. Nejlepší tanečníci světa se utkali na parketu

Klasické modré zóny jsou v Černovicích zatím jen v ulicích Klíčova a Zvěřinova. „V letošním roce vedení městské části zaslalo magistrátu dopis, v němž žádá o zařazení do harmonogramu pro další oblasti. K tomu může dojít nejdříve od roku 2026, protože pro rok 2025 už harmonogram stanovený je," sdělila Dudková.

Černovice nyní kvůli případné ztrátě parkovacích míst usilují o zrušení plánu na vybudování přechodu pro chodce v Olomoucké ulici. Město se ale vyjádřilo, že pokud se již naplánovaná a jednou rozestavěná zebra nedokončí, bude po městské části požadovat úhradu doposud vynaložených nákladů.