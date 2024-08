/VIDEO/ Se zpožděním musejí počítat lidé cestující Černovickou ulicí v Brně. Od pondělí je zde kvůli opravám provoz v úseku od křižovatky s Hněvkovského a Svatopetrskou po křížení s ulicí U Svitavy svedený do jednoho jízdního pruhu v obou směrech. V místě se první ráno uzavírky tvořily velké kolony.

Uzavřená je od pondělí pravá polovina Černovické ve směru ke křižovatce s Hněvkovského a Svatopetrskou. Po levé straně silnice jezdí auta v obou směrech jedním pruhem. Mezi sedmou a osmou hodinou ráno se v Černovické tvořily dlouhé kolony.

Výrazně horší byl průjezd směrem od Olomoucké. Auta se v tomto směru řadila do fronty ještě před začátkem dopravních omezení pod železničním mostem u ulice U Svitavy. Zbývající úsek Černovické řidiči projížděli neplynule a krokem.

Směrem do Černovic byla doprava řidší. Aut bylo méně a řidiči projížděli Černovickou sice pomalu, ale o poznání plynuleji. Problematické nebylo ani pravé odbočení do Černovické z Hněvkovského, zato před tímto křížením se auta na řadila na Hněvkovského do kolony, jejíž konec byl od Černovické v nedohlednu.

Městská hromadná doprava projíždějící Černovickou byla okolo sedmé hodiny ráno zpožděná zhruba o půl hodiny. Později se zpoždění začalo zmenšovat na bezmála deset minut. Zastávku Černovická najdou lidé blíže křižovatce s Lomenou ulicí. Zastávka Mariánské náměstí ve směru do Heršpic je po dobu rekonstrukce zrušená.

Komplikace přineslo dopravní omezení také lidem zvyklým přijíždět na Černovickou z okolních sídlišť. Například na konci ulice Černovické nábřeží je od pondělí značka zákaz vjezdu. Z Lomené je možné odbočit doleva do centra i doprava do Černovic, na Lomenou je ale možný příjezd pouze směrem z centra.

Práce na opravě silnice potrvají čtyři měsíce. V příštím roce navážou silničáři s dalšími etapami.