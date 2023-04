/VIDEO/ Potíže s nalezením parkovacího místa odpoledne nebo večer, nekonečné kroužení v autě kolem parkovišť a čekání, až někdo jiný odjede. Těmto problémům bude v okolí brněnského Červeného kopce brzy konec, od pondělí tam totiž začne platit systém modrých zón. Oblast 1-22 je v letošním roce první, která brněnské rezidentní parkování rozšíří.

Na Červeném kopci v Brně začnou od pondělí platit modré čáry. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Modré čáry jsou již nyní nastříkané v ulicích Kamenná, Vídeňská a Červený kopec. Oblast kolem Červeného kopce zahrne návštěvnická zóna C, regulace bude platit jen přes noc, a to od páté odpoledne do šesté ráno. Parkovací oprávnění si rezidenti i abonenti mohou vyřídit prostřednictvím webových stránek Parkování v Brně.

Od pondělí začne rovněž nástřik modrých čar v další lokalitě, konkrétně v oblasti 1-23 Polní. „Dopravní značení se od příštího týdne uskuteční v ulicích Polní, Vojtova, a dále pak v ulicích jako Havlenova, Sobotkova nebo Gallašova,“ upozornili zástupci města prostřednictvím webu. Systém rezidentního parkování tam začne platit od 9. května.

Dále se v letošním roce připojí oblast Jílová, Pšeník, Dvorského, Žlutý kopec, Neumannova, Rezkova, Lerchova, Cimburkova a ve dvou etapách také lokalita Viniční. „Oproti původnímu harmonogramu jsme zavádění rezidentního parkování do nových oblastí rozdělili do jedenácti etap namísto původních pěti. Vede nás k tomu zkušenost z loňského roku, kdy bylo zaváděno více oblastí najednou, což vedlo k velkému vytížení pracoviště pro vydávání parkovacích oprávnění,“ podotkl před časem městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.