Se změnou plánu v případě rušení poboček České pošty v městské části Brno-střed přišlo vedení společnosti. O novince informovala Česká televize.

Pobočka v obchodním centru Velký Špalíček na ulici Mečová měla být jednou z mnoha poštovních míst, které zaniknou. Teď ale nejspíš zůstane. Foto: Lucie Burianová | Foto: Deník/ Lucie Burianová

Původně zvažovaná zrušená pobočka v obchodním centru Velký Špalíček má zůstat, naopak má skončit pobočka na Renneské třídě.

Defender nezastavíš, můžu všude. Podívejte, jak se svým autem v Brně zaparkoval

Radnice Brno-střed by před Špalíčkem dala přednost raději větší pobočce v ulici Orlí, ta se má ale přesunout, píše na sociální síti Twitter redaktor České televize.

Celkem dvanáct poboček České pošty v Brně čeká v létě zánik. Ke zrušení téměř poloviny filiálek pak dojde v Brně-středu. Od července tak po změně v největší městské části skončí pobočky v Údolní, Kounicově, Křížové ulici a v ulici Příkop, nově také na Renneské třídě místo původně zvažované v Mečové ulici. Zbylé dvě pobočky v Nádražní a Orlí ulici se navíc na jaře dočkají přesunu. A to do obchodního centra Letmo naproti hlavnímu vlakovému nádraží a do věžáků na Šumavské na úplném okraji centrální městské části.