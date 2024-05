Návštěvnost českých zápasů na Betano Hockey Games 2024: čtvrtek 2.5. (Česko - Finsko 1:4): 7 312 diváků

sobota 4.5. (Česko - Švédsko 0:2): 7 207 diváků

neděle 5.5. (Česko - Švýcarsko 1:2): 5 521 diváků

O velkém zájmu fanoušků o reprezentační hokej v Brně svědčí návštěvnost. Na českých zápasech v letošním roce dvakrát překročila sedmitisícovou hranici, "slabší" byla pouze na duel se Švýcarskem. V porovnání s ostatními turnaji Euro Hockey Tour byly více než solidní návštěvy i na střetnutí, v nichž nehrála domácí reprezetace.

Po dva roky, konkrétně v letech 2026 a 2028, se mají České hokejové hry uskutečnit v Českých Budějovicích. Dohodli se na tom zástupci svazu, města České Budějovice a Jihočeského kraje. Roky 2025 a 2027 jsou zatím s otazníkem. „Můžeme nicméně prozradit, že Brno je ve hře," řekla Lednová.

V roce 2027 by se mohl případně turnaj v Brně uskutečnit už nově postavené multifunkční hale na výstavišti. Oproti Rondu bude mít takřka dvojnásobnou kapacitu. Firma má za úkol arénu postavit za třiatřicet měsíců. Hotovo by tedy mělo být v červnu 2026. „Stavba pokračuje podle plánu," potvrdil předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl.

NOVÁ ARÉNA BRNO

Právě podobné akce, jako jsou České hokejové hry, se mají v nové Aréně Brno konat. „Hala bude odpovídat mezinárodním hokejovým parametrům," prohlásil Kratochvíl.

Už existuje dohoda, že se v nové multifunkční hale uskuteční mistrovství Evropy v házené žen v roce 2026 i světový šampionát ve stejném sportu o pět let později. Další mistrovství mají v budoucnu následovat.



Podobné akce, jako byl nedávno skončený hokejový turnaj s hvězdami NHL, mají podle Kratochvíla i jiné efekty, než jsou pouze peníze ze vstupenek. „Je to stejné jako u veletrhů. Jsou tady druhotné efekty. Lidé utratí ve městě peníze za jídlo, za ubytování a podobně," nastínil Kratochvíl, který je také brněnským radním pro dopravu.

Podle brněnského ekonoma Petra Pelce v dnešní době řada menších podnikatelů bojuje o přežití a jakákoli akce, která přiláká veřejnost do Brna, jim pomůže. „Není to úplně o profitu. Je to určitá záchrana," podotkl.

Opatrný je při porovnání MotoGP, veletrhů a nové multifunkční haly. „Akce jako MotoGP nebo veletrhy jsou zviditelněním Brna. Multifunkční hala může fungovat stejným způsobem. Moc bych si přál, aby to tak dopadlo. Ale nejsem si jistý, že to tak bude," je Pelc spíše skeptický.