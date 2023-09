Velká výměna přístřešků na zastávkách MHD v centru Brna. Přibudou i nové

/VIDEO/ Na zastávkách v centru Brna vzniknou nové přístřešky. Náklady na jejich vybudování a následný provoz zaplatí dodavatelská firma EuroAWK, která výměnou za to získá reklamní prostor. Největší městské části navíc bude platit koncesní poplatek nejméně čtyři miliony korun ročně. Z bezmála devadesáti přístřešků se sedmdesát vymění a osmnáct bude umístěno zcela nově. První přístřešky cestující uvidí v polovině září. Většina z nich by měla být hotová do konce listopadu.

Cestující městké hromadné dopravy se v centru města dočkají nových přístřešků. | Video: Deník/Tereza Hálová