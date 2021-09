Jde podle něj o největší projekt v České republice, který bude stát desítky miliard korun a celý potrvá alespoň třicet let.

Podle hydrologa Adama Viziny je dobré zadržovat vodu v jakékoliv formě. „Využívání dešťové vody je jedna z cest, jak řešit sucho a nedostatek vody. Cest je ale spousta. Vždy jde o komplex nějakých opatření, není to jen o tom, že by jedno bylo spásné,“ vysvětlil.

Nový projekt má svádět vodu z okolních výškových budov do propustné střechy, ze které se bude vláha stahovat ke stromům. „Mělo by se tam vytvořit takové mikroklima,“ dodal Kunc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.