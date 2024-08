„Když vezmeme statistiku nehod cyklistů od začátku tohoto roku, nenajdeme konkrétní místo, kde by bylo zároveň více nehod,“ uvedl mluvčí.

Nehod, ve kterých figurovali cyklisté, bylo letos v Brně do konce července devětapadesát. Žádná z nich nebyla smrtelná, ve většině případů vyvázli cestující s lehkými zraněními a v šesti případech byla zranění těžká. „Zajímavé je, že cyklisté zavinili více než polovinu nehod. V celém kraji to byly dokonce dvě třetiny,“ podotkl Malášek a připomněl, že statistika je lehce zkreslená faktem, že lidé ne vždy volají k nehodě policii.

Mluvčí doplnil, že riziko nehody je výrazně nižší na cyklostezkách, které jsou pro cestující na kolech určené, než je tomu na vytížených silnicích v městském centru, jako je třeba ulice Koliště nebo okolí hlavního nádraží.

Malášek sdělil, že navzdory komentářům respondentů nemá zkušenost, že by byl problém s auty parkujícími v cyklopruzích. „Například v ulici Kounicova jsou ale parkovací místa na chodníku a po vozovce vede vyhrazený pruh. Kolizní jsou spíš situace, kdy auto vyjíždí z parkoviště anebo když cyklopruh ústí do křižovatky. Cyklista je sice ve svém pruhu chráněný, ale na křižovatce má stejnou povinnost, jako by tam žádný cyklopruh nebyl,“ vysvětlil mluvčí.

Právě ulici Kounicova označili lidé v anketě jako jedno z rizikových míst a cyklisté v ní měli letos tři nehody. Ulice je zároveň jediným místem v Brně, kde nehoda v posledních pěti letech skončila smrtí člověka jedoucího na kole.

Mezi hlavní příčiny nehod patří podle Maláška nepozornost. „Pokud lidé vyjedou na kole do města, měli by být opatrní, mít s sebou pití, nosit helmu, kolo by mělo být v předepsaném stavu. Aby byl cyklista vidět, měl by mít reflexní prvky, odrazky a barevné oblečení,“ doporučil Malášek a připomněl, že lidé na kole jsou spolu s chodci v provozu nejzranitelnější. Zdůraznil také zákaz požívání alkoholu před jízdou nebo během ní.

Do ankety zaměřené na názory Brňanů na podmínky pro jízdu na kole ve městě se od letošního března do května zapojilo přes tři tisíce sto respondentů. Zadavatelem byl brněnský odbor dopravy.