Smůlou je, že teď z tělesa dálnice práce nejsou úplně vidět, proto se snažíme maximálně dávat ven obrázky. Aby lidé věděli, že se něco za tím svodidlem děje. Je to poměrně daleko, navíc úhel pro řidiče není dobrý. On to nevidí, ale opravdu jsou tam desítky dělníků denně. A zdemolovat tři sta padesát metrů mostu a postavit ho v polovině stavební sezony, je opravdu výkon. Stavbaři už betonují, v srpnu bude převáděný provoz na druhou polovinu dálnice a začne další demolice.

Tři sta padesát metrů dlouhý pětipólový most. Ostatní práce jsou v rámci třech čtyřech měsíců, ale toto je opravdu dominantní část. Začali jsme stavět v srpnu, brzy budeme mít roční výročí. Od dubna stavíme dva 350metrové mosty přes koridorovou trať. Samozřejmě za nočních výluk. Přes den se tam zhotovitel v kolonách špatně dostává. Je nám vyčítáno, že se nepracuje v noci a o svátcích, ale opak je pravdou. Skoro pětatřicet procent směn bylo o svátcích a v noci, protože nosníky na most, který stavíme, se vozí v noci. Přiváží se z ciziny, a to za standardního provozu přes den neuděláme. Když jsme si dělali statistiku, o všech svátcích, které byly kromě Vánoc od doby zahájení stavby, se na stavbě pracovalo.

Měli bychom skončit v dubnu příštího roku. To znamená o třiašedesát dnů dříve, než jsme očekávali. Předpokládá to opatření na konstrukcích, které dělníci budou budovat přes zimu. Prakticky to znamená, že jsme vyloučili vliv zimního období a stavební firma v zimě bude dělat pod stany a vyhřívat si konstrukce. To je ta podstata.

Kdy začne další část rozšiřování D1, tedy křížení D1 s D2?

V tuhle chvíli jsme stále v soutěži. Aktuálně je podání nabídek někdy do druhé poloviny června. Budeme schopni se na to podívat skutečně až po odevzdání nabídek. Budeme posuzovat kompatibilitu dopravních opatření, které na dálnici v tuhle chvíli jsou a třeba by byly s tím reálným nebo uvažovaným postupem případného vítězného uchazeče. Bude to jeden z našich parametrů pro to, abychom se rozhodovali, co dál.

A bude jedním z kritérií i rychlost?

Třicet procent kritérií je čas, sedmdesát procent cena. Říkáme, že jako stát si chceme významně připlatit za to, že to někdo udělá za maximálního nasazení.

Jak je pravděpodobné, že stavba začne ještě letos?

Určitě to nevylučujeme. Stále to máme v cílech letošního roku. Ale soutěž končí až podepsáním smlouvy a to, co vidíme třeba na D11 a jiných dálnicích… Opravdu teď konkurenční boj významně přitvrdil. Minimálně na silnicích a dálnicích. Neumím předpovědět, jestli když v červnu obdržíme nabídky a vyhodnotíme je v září, podepíšeme smlouvu. Nebo tam budou vstupovat nějaké námitky a protesty ostatních uchazečů, což je jejich zákonná možnost.

Hromadná nehoda na D1 v Brně. Viníkem je zdrogovaný řidič, od místa ujížděl

Je pořád reálný termín dokončení celého úseku v roce 2030?

Určitě se vždycky budeme chovat jako nyní. Budeme se dívat na to, co jednotlivé stavby způsobují v dopravě. Za mě nynější úsek, co modernizujeme, a křížení D1 a D2, které v tuhle chvíli soutěžíme, jsou z pohledu opatření nejkritičtější. Vypořádáváme se s napojením na I/52 a D2, což jsou dominantní dopravní proudy. A vlastní pohyb na D1 je takový, jaký je. Z mého pohledu pak už by to mělo být jenom lepší.

A další úsek, který bude následovat?

Stavba, na kterou stoprocentně v tuhle chvíli vidíme, je Černovická terasa. Tam máme požádáno o stavební povolení a ke konci roku chceme zahájit soutěž na zhotovitele stavby. Je to úsek, na který Brno a investoři v jižních částech čekají. Jsou na to vázány poměrně velké zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou. U zbylých úseků příprava pokračuje. Stavby se mají zahajovat v letech 2026, 2027, 2028, ale ještě v některých technických detailech nejsou tak jasné.

Čili stavba úseku Černovická terasa by mohla začít příští rok?

Ano, máme termín zahájení stavby v roce 2025. Pak máme ještě v samostatné přípravě nějaké mosty. Ukazuje se třeba i na nynější stavbě mezi 194. a 196. kilometrem D1, že kritickou hodnotou je most. Když v předstihu uděláme most, ve finále dálnice našeho šestipruhového uspořádání se k tomu dá postavit velmi rychle. A vyhneme se třeba tomu, co vidíme dneska, že půlka lidí si myslí, že se tam nepracuje. A přitom tempo je tam obrovské. Postavit dva 350metrové mosty přes koridorovou trať za provozu v řádech měsíců včetně demolice je fakt dobrý výsledek.

Po opravě znovu omezení. Po Hněvkovského v Brně jezdili řidiči jen jedním pruhem

Jsou v plánu ještě další opatření, které by pomohly lepšímu provozu na D1 v době stavby? Už dříve jste ve spolupráci s policií reagovali například zákazem předjíždění kamionů a dalšími úpravami.

Po zahájení stavby jsme reagovali různými zákazy předjíždění kamionů, změna řazení na D2 na příjezdu. Stříkali jsme takové žluté kříže na výjezdu z D2 pro osobní auta, aby je neblokovaly kamiony. To jsou všechno věci, které se osvědčily. Instalovali jsme tam pro policii a pro dohled kamery, policie tam zvýšila četnost hlídek na motorkách a já je tam potkávám. To je všechno, co si myslíme, že do teďka bylo uskutečnitelné. Nechávali jsme to posoudit i Centrum dopravního výzkumu a jejich analýza nám nebyla schopna nic zásadního vytknout. Snažíme se reagovat i na podněty veřejnosti a institucí, ale v tuhle chvíli si myslím, že z toho, co šlo, to tam máme.