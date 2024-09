Úprava křížení dálnic D1 a D2 je dalším z úseků, který je součástí rozšiřování dálnice D1 u Brna na šestipruh. Do pátečních deseti hodin dopoledne se mohly firmy hlásit do výběrového řízení na zhotovitele. "Obdrželi jsme pět nabídek sdružení," oznámil generální ředitel státních silničářů Radek Mátl na síti X.

Cenově nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem Ohla Žs, Swietelsky stavební a Hochtief za 3,2 miliardy korun bez daně s termínem zprovoznění 643 dní. Původní předpoklad Ředitelství silnic a dálnic byl 4,4 miliardy korun.

Kdy stavba tohoto úseku začne, nechce nyní ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala odhadovat. „Zadávací řízení končí podpisem smlouvy," podotkl Fiala a zmínil například dálnici D11, kde už silničáři měli vybraného zhotovitele, ale zasáhli do toho další účastníci soutěže a termín se posouval.

Fiala každopádně ujistil, že budou důkladně prověřovat dopravní opatření, za kterých by měli stavbaři pracovat a postupy etapizace. V minulosti totiž panovaly obavy, že by tento úsek rozšiřování D1 začal ještě v době, kdy by pokračovaly práce mezi 194. a 196. kilometrem. „Podle posledních informací Ředitelství silnic a dálnic nebudou tyto dvě stavby v souběhu, ale křížení bude navazovat na dokončení úseku mezi 194. – 196. kilometrem," podotkla už na začátku léta koordinátorka dopravních staveb v Brně Vlasta Jágerová.

Dalším úsekem, který je v přípravě nejdále, je Černovická terasa. „Tam chceme zahájit soutěž na zhotovitele začátkem příštího roku," nastínil Fiala.

Rozšíření D1 na šestipruh je v plánu v celé délce od Kývalky až po Holubice. Téměř třicetikilometrový úsek je rozdělený do sedmi staveb, které na sebe navzájem navazují. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic sdělili, že plánují některé mosty soutěžit samostatně. „Ukazuje se, že se jedná o nejdelší proces stavby. U nynějšího prvního úseku rozšiřování D1 třeba pouze jeden most zabírá tři čtvrtě stavební sezony," vysvětlil Fiala.