Davy lidí si přišly v pátek prohlédnout nově dokončenou estakádu na Tomkově náměstí. Po hlavní trase částí velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova v Brně, která spojuje Husovický tunel a Vinohrady, se první řidiči projedou už v neděli ráno. Po svých si ji mohli lidé projít už v pátek při Dni otevřené estakády. A byla to velká akce.

I přes vysoké letní teploty přišly v pátek na novou estakádu na Tomkově náměstí tisíce lidí. Mezi nimi například Milan Malý, který ji bude jako řidič po spuštění provozu využívat. „Je to obrovský přinos pro brněnskou dopravu i toto místo. Dokud se ale neudělá plánovaný tunel, tak se celkový provoz příliš neodlehčí," zamyslel se Brňan.

Obavy z přesunu dlouhých kolon z Gajdošovy ulice na Vinohrady byly na estakádě mezi návštěvníky tématem i v pátek. „My jsme z Židenic, takže snad už v Gajdošově nebudou takové fronty. Teď je tam budou mít sousedi," popsal redaktorce Brněnského Deníku na místě muž, který se představil jako Štěpán.

Páteční celodenní program nabídl návštěvníkům kromě výhledů na Brno a procházky po nové 1 249 metrů dlouhé silnici také doprovodný program. Na své si přišli nadšenci do dopravy či starých aut i děti. Loni na prohlídku tehdy ještě nedokončené stavby estakády na Tomkově náměstí přišlo asi patnáct tisíc lidí, letos tuto návštěvnost Brňané podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic ještě překonají.

Stavby Tomkovo náměstí i Rokytova jsou součástí velkého městského okruhu. Celková cena za výstavbu činila téměř dvě a půl miliardy korun, město Brno přispělo půl miliardy. „Stavebně se jednalo o náročnou akci, jejíž součástí jsou velké mosty přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu a více než půl kilometru dlouhá estakáda přes maloměřické seřaďovací nádraží. Práce komplikoval fakt, že probíhaly za provozu v centru města," přiblížil náročnost projektu ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Také spotřeba materiálu byla vysoká. „Jen na nosnou konstrukci estakády jsme spotřebovali tři tisíce tun železa a téměř sedmnáct tisíc metrů čtverečních betonu, který na stavbu přivezlo přes dva tisíce autodomíchávačů. Celkově se na stavbě střídalo v průměru dve stě pracovníků. Na osazení lávky pro pěší a stavbu mostu přes Svitavu jsme využili největší tuzemský teleskopický jeřáb,“ doplnil Fiala.

Samotnou estakádu tvoří devětatřicet pilířů vysokých dvacet metrů, které kotví piloty v třicetimetrové hloubce pod zemí.

Provoz na hlavní trasu estakády VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova převedou silničáři v noci ze soboty na neděli. Uzavřena pak bude nájezdová rampa do Karlovy ulice. „Celkové zprovoznění stavby, kterou jsme zahájili v červenci roku 2021, plánujeme letos v prosinci. Do té doby budeme ještě dokončovat zejména nájezdové a sjezdové rampy. V příštím roce pak půjde o drobné dokončovací práce mimo trasu, a to dokončení chodníků, plotů a sadových úprav,“ popsal Fiala.

Estakádu silničáři dokončili s čtyřměsícčním předstihem. Každy den tudy bude podle odhadů projíždět více než čtyřicet tisíc aut. Velký městský okruh, vyhýbající se centru Brna, bude po svém dokončení směrově dělenou víceproudou komunikací rychlostního typu. Do konce roku plánují silničáři zprovoznění další stavby velkého městského okruhu, a to VMO Žabovřeská a VMO Bauerova.