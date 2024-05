Téměř hotovo už mají dělníci na stavbě unikátního Domu pro Julii v Brně, jednoho z prvních dětských hospiců v České republice. V červnu čeká unikátní projekt kolaudace, od srpna se do něj nastěhují první klienti. Nahlédněte zvenku i zevnitř do jedinečné stavby v areálu brněnské Kociánky.

Takto vypadala výstavba unikátního dětského hospice Dům pro Julii v Brně v září loňského roku. Nyní je už skoro hotovo. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Stavba unikátního Domu pro Julii na brněnské Kociánce začala v srpnu roku 2022 a pokračuje neustále až do těchto dní. V červnu čeká projekt kolaudace a pokud bude vše bez problému, od srpna už bude sloužit nemocným dětem a jejich rodinám. „Dům bude mít celkem deset pokojů pro klienty, z nichž osm je určených pro pobytovou odlehčovací službu. Ta vypadá tak, že děti zůstanou v hospici kratší dobu a rodiče si budou moci odpočinout,“ popisuje Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Nebeská podívaná nad Brnem. Podívejte se, jak polární záři vyfotili naši čtenáři

Dva pokoje budou fungovat jako hospicová lůžka pro klienty v terminálním stádiu onemocnění, tedy v poslední fázi těsně před smrtí. Součástí jsou oddělené ubytovací kapacity pro rodiče a sourozence a byt posledního rozloučení.

Třípatrová budova s vnitřním atriem se nachází v lokalitě zahrady domova pro seniory na Kociánce. „Díky architektonickému návrhu ateliéru Čtyřstěn naprosto zapadla do okolí, a to i využitím okolního svahu, do něhož dům vrostl a pomocí pobytové střechy můžete sejít z procházky po okolí rovnou dovnitř domu,“ doplňuje Loukotová.



Nahrává se anketa ...

Kromě pokojů tam bude společenská místnost a prostory pro různé druhy terapií. K dispozici bude například arteterapie, muzikoterapie, snoezelen a další rehabilitační metody.

Stavbu unikátního dětského hospice provázely i komplikace. Začala v červenci roku 2022 a z původně plánovaných patnácti měsíců se protáhla na skoro dva roky. „Stavbaře překvapilo hned několik nepříjemností. První byl nález skládky, která se musela odborně zlikvidovat, a následně se zjistilo nestabilní podloží jak v prostorách stavby, tak ve venkovních pojízdných plochách. Nevhodné podloží museli tedy vytěžit a nahradit únosným materiálem,“ naznačuje mluvčí.

Brněnský Majáles 2024. Rozjásaný dav studentů se valil městem. Najdete se?

Aktuálně dělníci dodělávají poslední práce hlavně venku. Vevnitř už jen ladí detaily, aby bylo vše připraveno na předání stavby. Celkové náklady byly 184,5 milionu korun bez DPH. Město Brno zaplatilo ze svého rozpočtu skoro sto milionů, na zbytek získalo dotace.

V nejbližší době město Brno předá budovu neziskové organizaci Domov pro Julii, která bude hospic provozovat.

Dětská paliativní péče se věnuje nevyléčitelně nemocným dětem a mládeži. Oproti starším lidem, u kterých jsou to často jen dny nebo měsíce, jsou to v případě dětí často roky. Dlouhá doba, po kterou se o nemocné děti starají rodiče, často bez pomoci okolí, protože tady buď dosud nebyla, nebo nemocnice či stacionáře nevyhovovaly a neměly kapacity. A přesně na tyto rodiny cílí brněnský Dům pro Julii.