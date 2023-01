VIDEO: Oslava ukrajinských Vánoc v Brně. Stánky lákají na speciality, podívejte

„Rozdíl nejlépe ilustruje pohled na takzvaný Gastro index, kterým v Dotykačce dlouhodobě sledujeme míru zdražování v restauracích. Srovnáme-li třetí kvartál letošního roku s třetím kvartálem roku 2019, tedy s obdobím těsně před pandemií, celorepublikový průměr zdražení je čtyřiadvacet procent, zatímco v Brně se za stejné období zvedly ceny o devětatřicet. Naproti tomu v Praze ceny stouply pouze o šestnáct procent,“ vyčíslil ředitel společnosti Dotykačka Petr Menclík.

Nejvíc zdražili burgery

Podle restauratéra Jakuba Řiháčka jsou důvody zdražování různé. Stojí za ním zvyšující se úroveň podniků, vysoké částky za nájem i suroviny. „Brněnská gastronomie je na podobné úrovni jako ta pražská. Druhá věc je, že nájmy v Brně se už rovnají těm pražským a třetí a nejdůležitější je ta, že vstupní suroviny jsou strašně drahé,“ uvedl Řiháček, který je provozovatelem burgrárny Burger Inn na Dominikánské ulici.

Právě burgery patří mezi jídla, kterých se zdražování nejvíce dotklo. Jejich průměrná cena v Brně byla letos v listopadu 211 korun. Před třemi roky přitom stejné jídlo stálo v průměru 120 korun. Od podzimu 2019 tak jeden z nejoblíbenějších pokrmů zdražil o 68 procent.

„V Praze je hamburger vnímán jako prémiové jídlo a jeho cena dlouhodobě znatelně převyšuje cenu například guláše nebo řízku. Naproti tomu v Brně se až do loňska všechna tři jídla držela na podobné cenové úrovni, hamburger dokonce ještě loni býval nejlevnější z uvedeného výběru. Koncem roku 2021 se však situace začala otáčet a Brno najelo na obdobný koncept jako pražské podniky. Letos hamburger stojí podstatně víc,“ sdělil Menclík

Podle Řiháčka to souvisí právě s rostoucí kvalitou a tím, že brněnské burgrárny mají stejné dodavatele jako ty pražské. „Všichni mají stejné dodavatele, protože těch opravdu kvalitních je málo. Skoro celá republika bere maso buď z Farmy Škodovi nebo od Maso Klouda, těžko se pak můžeme dostat na různé ceny,“ vysvětlil Řiháček. Podle něj je možné, že na konci roku může hamburger stát i tři sta korun.

„Přijde mi to šílené. Pamatuji si, kdy jsme v restauraci jedli za 160 korun i s hranolkama. Už tehdy mi to přišlo hrozně moc. Teď burger stojí od 210 do 250 korun bez přílohy. Za menší peníze to bohužel dělat nejde. Kvalitu surovin nebo velikost porce snižovat nechceme,“ nechal se slyšet Řiháček.

Řízek a guláš

O desítky procent zdražila i další populární jídla. Zmíněný řízek nebo guláš v současné době stojí kolem 170 korun, což je zhruba o dvacet až třicet procent více než před covidem. Naopak například káva je ve srovnání s Prahou v Brně levnější.

Zástupci města plánují sledovat vývoj cen a dalších gastronomických ukazatelů dlouhodobě. K tomu účelu ve spolupráci s Dotykačkou zřídil speciální stránku. Statistiky celého Jihomoravského kraje i města Brna tam lze porovnávat s Prahou nebo celorepublikovými průměry. „Vytvořili jsme veřejně přístupný přehled, kam budeme pravidelně doplňovat čerstvá data. Vzhledem k dynamicky se měnící inflací jde o sofistikovaný nástroj, jak monitorovat situaci v brněnské gastronomii a vyhodnocovat dopady změn,“ uvedl brněnský radní Filip Chvátal.