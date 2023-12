Kdy přesně tedy stávající budovu určenou k demolici nahradí nové koleje, zatím zástupci Správy železnic neví. Bourat se ale začne už na začátku příštího roku. Vedení města vypsalo na demolici budovy v Trnité ulici veřejnou zakázku, zájemci se můžou přihlašovat do poloviny prosince. „Demolice bude zahájena po předání stavby vybranému zhotoviteli," sdělila Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení magistrátu. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje dvacet milionů korun.

Investice do tramvajových tratí v Brně: co opraví a postaví a jak to ovlivní MHD