Dá se říct, že ať už nyní pojedeme na kteroukoliv stranu Brna, čekají nás kolony. Navíc už ani není dáno, jestli to bude ráno nebo večer. Dopravní špičky se právě těmito omezeními do jisté míry smažou, protože se špička stane celodenní. Vždy se najde doba, která bude trochu volnější, takže ten, kdo ji trefí, nabyde pocitu, že zvítězil a projede městem bez problémů. V každém případě si ale musíme uvědomit, že v takových situacích musím například z domu do práce vyrážet s dostatečnou časovou rezervou, obrnit se trpělivostí a tolerancí.

Pokud se vrátím na začátek, dostává se teď Brno do fáze komplexního uzavření , protože k velkým projektům, které už jsou ve výstavbě, se navíc přidalo rozšíření dálnice D1. Je to jeden z důvodů, proč se vlastně velké kolony začaly tvořit, stačilo k tomu zavřít dva sjezdy. Sám jsem si je projel, sledoval jsem, jak se chovají řidiči a ta nervozita, jež tam panuje, jde vidět na první pohled. Šoféři do situace přináší mnohdy ještě větší chaos, protože mají pocit, že musí spěchat a vměstnat se do mezery nebo někoho na poslední chvíli předjet. Sami sice ušetří pár minut, ale svým chováním přispějí akorát k tomu, že se kolona ve finále jeví o to chaotičtěji, což následně přispívá k větší nervozitě.

Brno je opravami vyhlášené. Letos se zadařilo, že se staveb sešlo hodně, protože staví městský okruh a začaly i opravy na dálnici D1 . K tomu se navíc přidávají prázdninové opravy, které jsou plánované. Vezmu-li to jednotlivě, když bude jedna uzavírka, vytvoří se sice kolony, ale přizpůsobí se tomu doprava i řidiči. Když za takovou uzavírku postavím další, tak to situaci samozřejmě taky ovlivní. Pokud jich ale za sebe naskládám ve městě nebo jeho okolí více , stane se z lokality pomyslná překážková dráha. V tom okamžiku už můžeme řešit problém, jak se kamkoliv dostat včas, ať už se jedná o přejezd do zaměstnání nebo cestu na dovolenou. Situace možná otevře otázku, jak si vlastně v obecné rovině počínat jako řidič, aby se mi kolony nestaly pastí, a jak se nedostat do ještě větších komplikací, než je pouhá ztráta času.

Jaká rizika čekají aktuálně řidiče při průjezdu městem?

Pokud vím, že za půl kilometru odbočuji a jsem v koloně, nemám důvod přejíždět do jiného pruhu. Třeba ve Vídeňské ulici řidiči často ucpou všechny tři pruhy u sjezdu, protože tam na poslední chvíli někdo zkouší najet. Když to ale udělá více lidí, je vymalováno. V takových případech by šoféři měli zůstat slušní, rozumní a setrvat těch pár set metrů v koloně. Čím větší si navíc udělají mezeru, tím lépe eliminuji riziko, že do někoho narazím a situaci ještě výrazněji zkomplikuju. Nejdůležitější je ale věnovat se řízení a nerozptylovat se u něj třeba telefonem. Zároveň by se řidič neměl nechat ovlivnit posádkou. To je část zahrnující techniku jízdy. Druhá část zahrnuje nápor na psychiku šoféra. Pokud vyrážím na cestu a vím, že mě čekají omezení, nachystám si třeba seznam hudebních skladeb už dopředu, protože ta může zlepšit náladu. Stejně tak mít po ruce nějaké pití nebo i svačinu, pokud by očekávaná cesta byla dlouhá.

Alkoholový rekordman v Brně nadýchal téměř smrtelnou hodnotu, měl přes 5 promile

Jak by se řidiči měli při vytížené dopravě zachovat?

Pokud se jedná o delší cesty, je vhodné na ně být připravený, protože je rozdíl, jestli jedu sám, nebo mám v autě posádku. Do kolon se totiž promítají také nehody. Právě nevhodné chování řidičů během dopravních omezení přispívá k chaosu a přibývá menších dopravních nehod, což by, myslím, potvrdili i policisté. Nicméně jakmile k incidentu dojde, zablokuje v danou chvíli kritické místo, a to ve výsledku vytvoří ještě větší špunt než třeba samotné zúžení kvůli opravám. Situace má obecně tendenci eskalovat, takže se silnice kompletně ucpe a o to déle řidiči v koloně stojí. Právě na to je potřeba být připravený.

Můžete poradit nějaké konkrétní triky, jak kolony lépe přečkat?

Tady už mluvíme o fyzické výbavě typu mít plnou nádrž a nejezdit takzvaně nadoraz, v případě elektroauta pak myslet na nabití a jezdit spíše se zcela nabitou baterií, protože není jasné, kolik času šofér v koloně stráví. Když to sečteme, může se jednat až o několikahodinové zdržení. V tu chvíli už řešíme jiný problém než pouze dopravní. Na řadu přichází starosti, co dělat, pokud mám v autě děti, zda se mají čeho napít. Na to mimo jiné upozornila nedávná velká nehoda autobusů na dálnici D2. Teď, kdy máme přes den dvacet stupňů a v noci devět, se nám to jeví jako nesmysl, ale za týden se vedra můžou vrátit a situace se bude opakovat. Podobné je to i v zimě, zase se musím připravit, že pohonné hmoty bude čerpat místo klimatizace topení. Co se týče konkrétních omezení, tam je to horší, protože přípravu nemůžeme provést v tom duchu, že bychom přesně věděli, co se stane. V takových případech záleží, jak se řidič orientuje a zda používá při řízení nějaké pomůcky, jako třeba navigaci. Používám-li online nástroje třeba v podobě navigační aplikace, můžu si být o něco jistější, protože ty často aktuální překážky zahrnují a odklání od husté dopravy. Je tedy dobré těchto pomůcek využít, a to hlavně kvůli výběru optimální trasy. Zásadní je, abych byl jako řidič klidný v případě, že navzdory navigaci konkrétním místem projet nemůžu. Bohužel je potřeba čas strávený v kolonách přetrpět a pohybovat se v souladu s tím, co dovolí.

Symbolu brněnských devadesátek hrozil zánik. Bobycentrum teď slaví třicet let

Na co by si šoféři v kolonách měli dát pozor?

Důležité je myslet na bezpečnostní uličku, což dnes nemusí být problém, ale mnohdy jsou reakce řidičů velmi neukázněné. Občas se stane, že kamion nebo osobní auta vjedou do středu uličky, aby šlo vidět, jak vypadá kolona vepředu. V tom okamžiku za ně vjede další auto a uličku ucpou. Dá se tomu předejít tak, že před sebou vytvořím mezeru dostatečně velkou na to, aby do ní nikdo nevjel, ale která zároveň dává prostor pro manévrování. Pokud mám místo před sebou a potřebuji provést manévr, můžu v tom prostoru stočit kola, uličku rozšířit a místo zvětšit. Je to jedna z věcí, která přispěje ke zlepšení situace. Je dobré zůstat nohama na zemi a přemýšlet, že když už nemám klimatizaci, tak jednoduše v autě nezůstanu, pokud je kolona nehybná. Je v pořádku, v případě, že se kolona nějakou dobu hýbat nebude, auto opustit a sednout si někam do stínu mimo dopravní pruhy. Pokud vytvořím bezpečnostní uličku a mám dostatek manévrovacího prostoru, můžu si dovolit z vozu na chvíli odejít.

Mohou být nebezpečím současné deštivé dny?

Každé počasí s sebou přináší určitou míru rizika, řidič si toho musí být vědom. A hlavně musí vědět, v jakém stavu má vozidlo. Jinými slovy by měl vědět, zda auto dobře brzdí, na jakých pneumatikách jede a tomu jízdu uzpůsobit. Je spousta řidičů, kteří zimní gumy v létě takzvaně dojíždí, nebo mají celoroční. Musí pak ale zvážit, jak se vozidlo zachová, když budou brzdit. Na suché vozovce zastaví auto, dá se říct, odhadnutelně. Ale v prvních okamžicích deště, kdy je na cestě pár kapek, je situace nejnebezpečnější. Byť je to krátká doba, může se vůz dostat do smyku i s perfektními pneumatikami. Pokud se velmi rozprší, je brzdná dráha ovlivněná, ale nemusí to být zásadní problém až do okamžiku, kdy se ve vyjetých kolejích nashromáždí voda. V době, kdy pak potřebuju zabrzdit, se můžu velmi snadno dostat do problémů. Kromě toho, že lidé vědí, jaké vozidlo řídí, musí také přizpůsobit řízení situaci, v jaké se zrovna nacházejí.

Obří zájem lidí o lety z brněnského letiště. Nejvíc cestují do Londýna a Egypta

Je výstavba Velkého městského okruhu a rozšíření dálnice D1 příčinou husté dopravy v centru Brna?

Nemusí to tak být. Situace se vyvíjí poměrně dynamicky během celého dne, nelze si říct, že pojedu v poledne místo rána, protože se stav může velmi rychle obrátit. Všechno je o chování řidičů, neměli by si vynucovat, že zrovna v danou chvíli chtějí někoho předjet, protože je to pro ně výhodnější. To je zásadní nešvar, kterého se sobečtí řidiči často dopouštějí, a situaci tak ještě zhoršují.

Lze se začátkem nového školního roku očekávat další zhoršení dopravní situace?

Určitě dá, Brno je univerzitní město, bude tedy očekávat nejen návrat dovolenkářů, ale i studentů. Dá se počítat s tím, že přijedou auty nebo si tak alespoň přivezou věci. Nápor je v září každoročně velký. Zároveň lze předpokládat, že část menších oprav bude tou dobou hotová, oblasti tak budou průjezdné do té míry, aby neblokovaly provoz. Prázdninový provoz je specifický, protože je aut ve městech méně. Počítám ale, že i z hlediska dopravních staveb se začátkem školního roku počítají tak, aby některé úseky zprůjezdnili nebo alespoň navýšili jejich kapacitu. U dálnic je to složitější, protože je nutné přičíst tranzitní průjezdy. Tam bude situace problematická i nadále a je předpoklad, že se ještě zhorší. Na jednu stranu to tedy vlivem otevřených úseků nebude tak hrozné, na druhou stranu jsou místa, kde se problémy v podstatě přelijí do dalších oblastí.

Zdroj: Youtube

Vzpomínáte na sezóny v Brně, které by z hlediska dopravní situace byly podobné té letošní?

V blahé paměti mám objížďku z Kohoutovic, kdy se stavěl nájezd do Bauerovy ulice s Hlinkami. Ta trvala asi rok a půl a zkomplikovala průjezd obyvatelům Kohoutovic, Nového Lískovce nebo Bohunic, hromadné dopravě i autům. Současná situace tak není ničím, s čím by se člověk nemohl ztotožnit nebo ji srovnat. V letním období je skutečně největší prostor dělat opravy, které by v ostatních měsících nebylo možné uskutečnit. Zájmem provozovatelů a majitelů dotčených úseků má být o těchto komplikacích informovat.

Myslíte, že aktuální dopravní projekty v Brně situaci opravdu zlepší?

V tomto jsem optimista. Tak, jak je Velký městský okruh naplánovaný, bude jednou perfektní. Netroufnu si odhadnout, zda to bude v době, kdy již kapacitně nebude stíhat, protože vývoj je poněkud zvláštní. Nejsem prognostik, abych si dovolil říct, zda bude aut ubývat či naopak. Předpokladem těchto staveb je oddělení tranzitní dopravy od té místní. Jednou to bude skutečně velký příspěvek. Dopravní špunt se samozřejmě přenese zase někam dál, ale takto se bude situace opakovat až do doby, než jej dokončí. Že výstavba trvá dlouho, na to už jsme si zvykli, v tomto duchu se spíš těším na to, až se úsek otevře a zprůjezdní. U některých projektů mám sám trochu obavy, zda se je vůbec někdy povede uskutečnit, příkladem budiž dálnice kolem Mikulova. Pokud bychom ale nedělali nic, byla by situace ještě mnohem horší.

Smrtelná nehoda u Nebovid: v zatáčce vjeli do protisměru, srazili se s kamionem

Kdo je Pavel Čížek