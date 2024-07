Aktuálně dělníci obnovují povrch vozovky přímo v prostoru kruhového objezdu v Brně-jihu. Od začátku měsíce do neděle 7. července je proto uzavřená jeho polovina ve směru na městskou čtvrť Přízřenice. Z okružní křižovatky mohou řidiči momentálně vyjet do Kšírovy ulice směrem k centru Brna, omezení platí pro vozidla do výšky 3,7 metru včetně autobusů.

Kvůli vytížené dopravní situaci v místě doporučují jihomoravští policisté řidičům, aby se lokalitě nejlépe zcela vyhnuli. Řada lidí totiž rekonstruovaný úsek využívá jako oblíbenou objízdnou trasu v případě dopravních zácp na nedaleké dálnici.

Výjimkou tak aktuálně není ani zdržení v řádech desítek minut. „Řidičům doporučujeme, aby se oblasti, pokud je to možné, vyhnuli a zamířili do svého cíle jinou trasou s využitím navigace s dopravními informacemi,“ apeloval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Až do neděle mohou cestující využít jednosměrnou objízdnou trasu ve směru od centra z Kšírovy do Sokolovy ulice zobousměrněnou ulicí K Lávce a Ke Koupališti. Obousměrná objížďka z Přízřenic do Sokolovy ulice vede ulicemi K Terminálu a Bednářova.

Podle místostarosty Lukáše Bouly z Brna-jihu, kam Horní Heršpice spadají, by vytížené dopravě v lokalitě pomohlo, pokud by šoféři dodržovali oficiální objízdné trasy a nekličkovali v menších úzkých uličkách. „Když se oprava plánovala, cíleně jsme ji směřovali na prázdniny. Kdyby se uskutečnila ještě v červnu, byla by situace daleko horší,“ podotkl Boula.

S omezeními musejí počítat rovněž cestující hromadnou dopravou. Například ve čtvrtek upozorňovali zástupci dopravního podniku na zpoždění spojů projíždějících opravovaným úsekem, které se šplhalo až k půl hodině. „Z důvodu opravy povrchu okružní křižovatky Sokolovy a Kšírovy a odbočných směrů bude do neděle 7. července vyloučený odbočný směr do Kšírovy ulice směr Přízřenice a jednosměrně uzavřená Kšírova směrem od Komárova,“ informovali představitelé brněnského dopravního podniku na svém webu.

Autobusové linky 49 a N94 jedou v úseku mezi zastávkami Komárov a Horní Heršpice směrem do Přízřenic jednosměrným odklonem Hněvkovského a Sokolovou ulicí. Mezi zastávkami Horní Heršpice a Havránkova pak obousměrným odklonem Bednářovou a K Terminálu.

Autobusové linky 50 a E50 jedou v úseku z Komárova do Horních Heršpic ve směru do Bohunic jednosměrným odklonem Hněvkovského a Sokolovou ulicí. Na odklonové trase obsluhují zastávky Komárov, Hněvkovského a Horní Heršpice, ve směru do Komárova jedou po standardní trase Kšírovou ulicí.

Poslední čtvrtá etapa rekonstrukce úseku Sokolovy ulice začne v Brně-jihu v pondělí 8. července. V tomto týdnu uzavřou silničáři polovinu kruhového objezdu ve směru do Kšírovy ulice a centra. „Dívám se na to tak, že se blíží oprava křížení dálnic D1 a D2 a neumím si představit, jak by situace vypadala při souběhu akcí,“ řekl místostarosta Brna-jihu Lukáš Boula.

Z okružní křižovatky vyjedou šoféři na Kšírovu a do Přízřenic. Obousměrná objížďka povede v tomto případě ulicemi K Lávce a Ke Koupališti, provoz bude řízený semafory. Jednosměrnou objízdnou trasou od Přízřenic do Sokolovy ulice se dočasně stane ulice K Terminálu a Bednářova. Konec omezení nastane v místě v pátek 12. července.