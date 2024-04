/SEZNAM MÍST A TERMÍNŮ/ Tunel uzavřen a zákazová značka. Nebezpečí, které v dubnu číhá na brněnské řidiče. Začala totiž jejich pravidelná jarní údržba. Podívejte se na přehled termínů, ve kterých budou tunely Hlinky, Husovický, Královopolský a Pisárecký v Brně pro dopravu uzavřené.

Technické a bezpečnostní prvky v tunelech zajišťují co nejbezpečnější průjezd. | Video: Ředitelství silnic a dálnic

Dělníci Ředitelství silnic a dálnic začali s údržbou v noci na dnešek v troubě A brněnského Husovického tunelu. Pokračovat budou postupně až do 25. dubna, kdy skončí v tunelu Hlinky. „Abychom co nejméně omezili provoz, ve většině případů půjde o noční uzavírku od devíti večer do pěti hodin ráno, v době minimálního provozu. V každém tunelu budeme pracovat jen pár dnů," popsala už dřív postup prací mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

PŘEHLED UZAVÍREK:

Přehled uzavírek brněnských tunelů v dubnu 2024. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: ŘSDVýjimkou bude údržba v Královopolském tunelu. Při ní bude nutná i denní uzavírka. „Královopolský tunel zatím jako jediný v Brně umožňuje jízdu v obou směrech. Této skutečnosti využijeme,“ dodala Trubelíková.

Silničáři se v tunelech zaměří nejen na údržbu dopravního značení, ale i dalších bezpečnostních prvků.