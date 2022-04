Odhadované náklady jsou čtyři miliardy korun. Podle Vaňkové zatím nelze určit termín výběru vítěze. Na halu by měl přispět i stát, o udělení dotace rozhodla Národní sportovní agentura. Výši teprve stanoví, Brno žádalo o 300 milionů.

Dnes v 10:00 skončila lhůta pro podávání nabídek na zhotovitele výstavby multifunkční haly a vybudování okolních parkovišť, komunikací a inženýrských sítí. "Obdrželi jsme čtyři nabídky. Nyní bude probíhat kontrola prvních dvou nabídek s nejnižší cenou. Když bude vše v pořádku, půjde návrh do rady na výběr. Termín výběru vítěze není ale možné v tuto chvíli přesně určit," uvedla Vaňková.

Konec nadějí pro atletickou halu? Zdražení Brno odmítlo, zhotovitel končí

Podle ní bude záležet, zda bude nutné požadovat po uchazečích doplnění a podobně. Zakázku zadalo společně město a tři městské společnosti, a to Brněnské komunikace, Arena Brno a Teplárny Brno. Stavba haly byla prvním projektem, který u Národní sportovní agentury splnil podmínky pro udělení dotace z výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura. Po dodání harmonogramu a cen se rozhodne o výši dotace. V programu je 900 milionů a jeden žadatel může získat maximálně 300 milionů.

Hala nabídne zázemí pro pořádání sportovních, kulturních i kongresových akcí. Kapacita bude kolem 13.000 diváků. Objekt by měl mít dvě podzemní a šest nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Celkově by mělo kvůli hale vzniknout 1300 parkovacích míst. Zázemí pro zápasy by v hale měla najít například hokejová Kometa. Objekt ale bude mít podle města 30 různých způsobů využití.