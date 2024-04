Průjezd zatáčkou tak podle studentských výpočtu může být až o sedm kilometrů v hodině rychlejší. Díky podobným novinkám tým věří, že by své dosavadní patnácté místo v kategorii elektrickýh vozů ještě vylepšit.

Studenti se letos soustředili především na vývoj vnitřních systémů formule. Zabudovali do něj rekuperaci, která vozu umožní znovu využívat elektrickou energii z brždění, či takzvaný torque vectoring. „Díky němu algoritmus na základně rychlosti a zatočení volantu dopočítá a následně dorovná rozdíl mezi koly tak, aby zajistil ideální průjezd," vysvětlil vedoucí technické a mechanické sekce a také pilot studentského týmu TU Brno Racing Tomáš Velfl.

Nový monopost Dragon e4 váží 170 kilogramů

výkon 2 x 35 kW

má kapacitu baterie 8 kWh

Vývoji elektirckých formulí se studenti z Vysokého učení technického v Brně věnují čtvrtým rokem, zatímco zahraniční konkurence má podle jejich slov značný náskok. „Je vidět, že týmy, které se tomu věnují třeba deset let, mají řídící algoritmy na mnohem pokročilejší úrovni," upozornil vedoucí týmu Marek Viktořík.

Studenti si z velké části sami shánějí peníze na celoroční provoz. Zhruba čtvrtinu osmimilionového rozpočtu hradí škola, zbytek pokrývají peníze a dary od sponzorů. „Rozpočet máme na české poměry dobrý a rozhodně jsme konkurenceshopní. Nicméně třeba nejlepší tým v žebříčku, který je z Německa, má roční rozpočet zhruba dva miliony eur," zhodnotil Vikrořík.

Studenti na navrhování a následně montování monopostu Dragon (Drak) e4 pracovali od loňského podzimu do letošního dubna. V květnu a červnu budou vůz testovat, v červenci se s ním vydají do Rakouska na známy okruh Formule 1 Red Bull Ring. „Na začátku srpna jedeme na závod na Autodromu Most a poté přichází náš vrchol sezóny, Formula Student Germany," vyjmenoval Viktořík.

Kdo usedne za volant, zatím tým neví, byť na výběru vhodných kandidátů už několik měsíců pracuje. Mezi zkušené piloty patří i Tomáš Velfl, který vloni odjezdil všechny závody. „Je to poměrně náročné, ale dá se na to natrénovat. Nejhorší je vedro," řekl Velfl.