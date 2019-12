/INFOGRAFIKA/ Obyvatelé Brna v roce 2020 zaplatí víc za vodu i elektřinu. Důvodem je i růst cen emisních povolenek. Zdražení tepla kvůli změně daně z přidané hodnoty lidé nepocítí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šamánek

Další stovky korun navíc utratí příští rok Brňané za energie. Podraží hlavně elektřina a voda. Mnozí si už na zvyšování cen zvykli. „Každý rok se zdražuje, takže mě to aktuálně nechává chladným. Další rok to bude určitě to samé. Mrzí mě, že to nejvíc pocítí ekonomicky nejslabší lidé,“ řekl třeba David Očenášek.