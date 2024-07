/VIDEO/ Zářivé zrcadlo hvězdné oblohy pozorovatelné z planety Země. To je Astrosféra, nováček letošního Festivalu planet, který na brněnské Kraví hoře odstartoval v pondělí odpoledne. Na čtyři nasvícené nafukovací modely se první večer festivalu přišly pod Hvězdárnu a planetárium Brno podívat davy lidí.

Nejnovější Astrosféra ukazuje podobu kompletní hvězdné oblohy, a to včetně okolí jižního nebeského pólu, kam lidé z České republiky nedohlédnou. Základem jejího potisku je databáze více než jedné a čtvrt miliardy hvězd, jejichž polohu a jasnost proměřila evropská sonda nazvaná Gaia. Ta mezi lety 2014 a 2016 dostala za úkol sestavit první třírozměrnou mapu okolí Slunce, svá měření od té doby navíc několikanásobně zdokonalila.

Díky ní je známé, jak se pohybují hvězdy do vzdálenosti několika desítek tisíc světelných let. Tedy všechny, které mohou lidé na nebi pozorovat bez dalekohledu. „Aby byl pohled na hvězdné nebe přehlednější, nejjasnější stálice jsme včetně jejich barevných odstínů, vykreslili pomocí modelu SkyExplorer v3, který je digitálním srdcem brněnského planetária,“ vysvětlil nedávno hlavní autor textury Astrosféry Pavel Karas.



Nahrává se anketa ...

Kromě Astrosféry si návštěvníci šestého ročníku populárního Festivalu planet vychutnají také nafouknutou Terralónu, Marsmeloun a Lunalón. Právě model Měsíce nazvaný Lunalón stál v roce 2019 za prvotním úspěchem události. V parku na Kraví hoře tehdy vyrostl jako připomínka padesátého výročí od přistání na Měsíci.

První část letošního festivalu se v okolí Hvězdárny a planetária Brno koná od pondělí 8. července do neděle 14. července. Pokud to pořadatelům dovolí počasí, pak vždy od druhé odpoledne do půl dvanácté v noci. Po celý týden mohou lidé navíc navštívit takzvané letní kino s vesmírnou duší, které začíná vždy od půl desáté večer.

Zájemci zhlédnou zejména fantasy snímky, chybět však nebude ani životopisný film Oppenheimer. „Jde o dva termíny, a to od pondělí 8. července do neděle 14. července a od pondělí 5. srpna do neděle 11. srpna. Kino bude promítat v nedalekém improvizovaném kině na vrcholku Kraví hory vedle vodojemu,“ upřesnil za Hvězdárnu a planetárium Brno Josef Forman.