/VIZUALIZACE/ Třaskavým tématem na politické scéně je v Brně výstavba nové multifunkční haly na brněnském výstavišti. Zastupitelé v úterý schválili úvěr ve výši dvou miliard korun s předpokládaným splácením po dobu pětadvaceti let. Ten si bere městská společnost Arena Brno. „Mám za to, že se ekonomická situace ustálila a rozpočtové možnosti města nám umožňují projekt uskutečnit," řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Multifunkční sportovní hala v Brně - vizualizace. | Foto: Deník/Magdaléna Blažková

Opozice tento krok kritizuje. Pirátům vadí, že úvěr od České spořitelny má podle nich neuvěřitelný úrok 1,6 miliardy korun. „Z dokumentace vyplývá, že pro zisk úvěru, bude muset město dát do zástavy svoji společnost Arena Brno. Pokud někdy v budoucnu dojde k neschopnosti splácet, připadne Arena Brno zcela České spořitelně. Můžeme tak bez nadsázky hovořit o nejrizikovější Brněnské stavbě století, kdy veškerá rizika a hrozby nakonec zaplatí z daní všichni Brňáci,“ komentoval předseda klubu Pirátů Marek Lahoda. Označil halu za nejrizikovější brněnská stavba století.

Podle radního Petra Kratochvíla je fixní úrok nastavený na dobu deseti let. „Po té době vstupujeme se spořitelnou do jednání, můžeme vstoupit do jednání s jiným subjektem," zmínil.

Stavba multifunkční haly v Brně začne o prázdninách, zbývají poslední dva kroky

Bývalý náměstek primátorky Tomáš Koláčný zase kritizoval, že úvěr bude město uzavírat v situaci, kdy neexistuje jediný komerční zájemce, který by chtěl multifunkční halu provozovat. Kratochvíl nevyloučil, že představitelé města opět zahájí koncesní řízení na provozovatele haly. Podle Vaňkové nyní předpokládají, že při zahájení provozování haly byla provozovatelem Arena Brno.

Celkové náklady na výstavbu jsou 5,8 miliardy korun, samotná hala má stát 4,4 miliardy.

Nemají kde sportovat

Hala má sloužit pro různé týmové sporty včetně hokeje. Mají se tam konat také koncerty nebo kongresy. „Očekáváme, že bychom měli v polovině července nejpozději získat od Evropské komise notifikaci. Už začalo notifikační řízení," řekl nedávno brněnský radní pro dopravu a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl.

Podle bývalého basketbalisty Jiřího Welsche pálí český sport několik problémů. „Největší problém je, že nemáme kde sportovat. Co se týká multifunkční haly, Mezinárodní basketbalová unie nám udělila pořádání třech šampionátů za sebou. V letech 2025 a 2026 jsme schopní je pořádat v Brně, ale šampionát mužů v Brně nejsme schopní uspořádat, protože nejsme schopní pořádat ji tady, protože nejsme schopní najít v Brně vhodnou halu," řekl Welsch za Českou basketbalovou federaci.

Přibližuje se tak termín začátku stavby nové arény, která má mít kapacitu zhruba třináct tisíc lidí. Podle Kratochvíla by to mohlo být na konci července nebo na začátku srpna.

VIDEO: Oběť nové multifunkční haly v Brně. U výstaviště pokáceli padesát stromů

Primátorka Markéta Vaňková podepsala už v lednu smlouvu s firmou, která ji zajistí. Jde o Hochtief CZ. V případě, že Evropská komise podporu neschválí, může město smlouvu jednostranně ukončit bez sankcí. Pokud stavba začne, má na to vybraná firma třicet měsíců od předání staveniště.

S výstavbou multifunkční haly souvisí také stavba části velkého městského okruhu v Bauerově ulici. Práce tam začaly na jaře.