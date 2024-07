Redaktorka Brněnského deníku Rovnost se ve čtvrtek odpoledne vydala přímo na místo, aby situaci zmapovala. „No, no, počkejte, podívejte se na to, co na to říkáte,“ křičel starší muž v cyklistickém dresu na strážníky, kteří v autě parkovali podél jedné z vedlejších silnic. Po chvilce oboustranného krčení rameny se obě strany rozešly.

Nejrušnější situace nastala zejména v Sokolově ulici. Směrem od Hněvkovského se řidiči řadili do kolony na semafor řídící kyvadlovou dopravu již v úrovni hobbycentra Obi. Ve směru od Bohunické byla kolona obdobně dlouhá.

To vše kvůli úseku, který je dlouhý několik desítek metrů a lemuje kruhový objezd mezi Sokolovou a Kšírovou ulicí. Zatímco řidiči směřující od Hněvkovského měli na semaforu ještě zelenou a vjížděli tak do jednopruhové části vozovky, za kruhovým objezdem se již vozidla jedoucí ve stejném směru začínala řadit do kolony.

Množství šoférů poté nemělo jinou možnost, než zastavit právě v jediném průjezdném jízdním pruhu přímo na kruhovém objezdu. Lidé jedoucí z opačného směru od Bohunické ulice poté do úseku nemohli vjet, přestože jim z druhé strany svítila na semaforu zelená. „Kdyby tam ti blázni hned nevletěli, mohli bychom projet, ale takhle to nejde,“ pokřikoval z okénka řidič jednoho z kamionů.

Kvůli vytížené situace v místě radí jihomoravští policisté lokalitu při jízdě autem zcela vynechat. „Řidičům doporučujeme, aby se oblasti, pokud je to možné, vyhnuli a zamířili do svého cíle jinou trasou s využitím navigace s dopravními informacemi,“ upozornil policejní mluvčí Bohumil Malášek.