Ne všichni Brňané však s takovým využitím budovy souhlasí. „Nepřekvapuje mě to, ale není to podle mě vhodné. Už teď je tady KFC a McDonalds. Tak nám tady přibyde ještě Burger King," pokrčila rameny Andrea Polnická.

Za roční nájem zaplatí přes tři a půl milionu korun. Minimální nájem stanovený městem při vyhlašování soutěže přitom činil zhruba dva miliony korun.

Budovy bude nutné před otevřením restaurace opravit. Investovat do úprav plánuje město i pronajímatel, přesnou výši ale vedení Brna zatím nezná. Náklady nájemce na úpravy město nebude započítávat vůči nájemnému, půjdou čistě za nájemcem. „Každopádně platí, že jakékoliv zásahy nájemce do budovy se budou dít pouze se souhlasem pronajímatele a za podmínky zajištění všech povolení či souhlasů, například ze strany orgánů památkové péče," podotkla náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivínská.

Nájemní smlouvu město se společností uzavře na deset let s možností opce na dalších pět let. Opci bude možné využít maximálně dvakrát. „Nové stravovací zařízení by se mělo veřejnosti otevřít do konce letošního roku," doplnila Podivínská.

Dalšími třemi zájemci, kteří podali nižší nabídky, byla společnost provozující restauraci Přístav U Vodů u Brněnské přehrady, provozovatel asijského bistra, a sousedící Oční studio Aleš Žejdl.



Funkcionalistický dům se železobetonovou a zčásti nýtovanou konstrukcí vznikl na základě návrhu významného architekta Oskara Pořísky. Před třiceti lety objekt prošel obnovou, která zahrnovala obnovení pláště budovy, úpravu vnitřního rozložení i novou výměníkovou stanici a parovodní potrubí. „Dělníci postavili nové nástupní schodiště do objektu a opravili schůdky podél zaobleného nároží. Jedná se o nemovitou kulturní památku, která se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno,“ uvedla Radka Loukotová z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Společnost Čedok v budově sídlila od roku 1993, kdy s městem uzavřela nájemní smlouvu. Ta vypršela v srpnu 2023. V té době platil Čedok na nájemném bezmála milion a půl korun za rok. „Jedná se o částku, která vyplynula z nájemní smlouvy uzavřené v roce 1993. Smlouva obsahovala inflační ustanovení, takže se každoročně navyšovala dle míry inflace, kterou zveřejňuje Český statistický úřad," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Přednádražní prostor nechalo město zrekonstruovat v loňském roce, od začátku letošního roku zde platí sdílená zóna mezi tramvajovými nástupišťmi a obchodním centrem Letmo. Na jaře pak dělníci opravili chodník vedoucí od bývalého Čedoku k Novým sadům.