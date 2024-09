Čtyři vagony, pět hrozivých historických událostí a pocta všem obětem genocidy. To nabízí filmový projekt Centra studia genocidy Vlak Lemkin. Souprava speciálně upravených nákladních vagonů dorazila na hlavní nádraží do Brna v pondělí, v úterý odpoledne se otevře návštěvníkům.

Znáte Rafała Lemkina? Polský právník židovského původu prožil většinu svého života v první polovině dvacátého století. Do historie se zapsal jako autor pojmu genocida a zavedl tento pojem do mezinárodního práva. „Dostat genocidu do mezinárodního práva bylo završením jeho celoživotního díla, podle kterého se soudí dodnes válečné zločiny a zločiny proti lidskosti,“ řekl spoluautor výstavy a spoluzakladatel centra Pavel Chalupa.

První vagon připomíná životní příběh Lemkina a jeho odhodlání potrestat válečné zločince. V dalších vagonech je k vidění projekce filmů o několika genocidách dvacátého století. Ve čtvrtém voze ukazuje promítání fotografií Antonína Kratochvíla hrůzy genocidy ve Rwandě.

Lidé mohou vozy navštívit na šestém nástupišti brněnského hlavního nádraží v úterý od 15 do 19 hodin. Do vagonů však už od ranních hodin usedají žáci základních a středních škol. „Multimediální výstava je unikátní příležitostí, jak žáky a studenty seznámit s významem pojmu genocida mimo klasickou školní výuku. Snažíme se, aby žáci příběhy chápali nejen v kontextu historie, ale i současnosti. To je pro nás nesmírně důležité,“ uvedl spoluautor a výkonný ředitel Centra studia genocidy Šimon Krbec.

Vlak po Brně navštíví ještě Břeclav, Uherské Hradiště a Zlín. Některé lokality kvůli nedávným povodním vypadly z programu. „Bohužel situace po povodních nám zabránila jet ještě do jiných původně naplánovaných míst, takže končíme ve Zlíně,“ vysvětlil Chalupa.