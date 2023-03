Nová jízdenka pro Brno: 45 minut cestování za necelých dvacet korun

Řidičům se totiž uzavřel jízdní pruh u budovy obchodního domu Letmo v Nádražní ulici ve směru z Koliště na Nové sady. Vozidla tak mohou projet pouze v opačném směru podél nádražní budovy od Nových sadů ve směru na Koliště. Směrem od viaduktu je přikázaný směr jízdy do Benešovy ulice. V místě je tak zakázané levé odbočení. V opačném směru je pak doprava z Benešovy svedena pod viadukt na křižovatku Dornychu, Křenové a Koliště. A zakázané je i levé odbočení od nádražní budovy na Benešovu ulici.

To pro řidiče představuje největší problém. Velká část odbočuje i nadále vlevo. Jiní se zase u uzavírky otáčejí a nepokračují dál v přikázaném směru. Další uzavřený úsek objíždějí přes tramvajový koridor.

Dopravní značení je však podle policistů srozumitelné a řidiči by ho měli respektovat. V opačném případě je policisté upozorní na přestupek. Důležitější než vybírání pokut pro ně je, aby se doprava v místě nezastavila a silnice zůstala průjezdná. „Během dopoledne se dopravní situace zlepšila. Aktuálně je výrazně lepší než ráno,“ nechal se slyšet Chaloupka před polednem.

Právě ranní kolony ale vadily Aleši Kučerovi. Staveniště jej omezuje v práci. Je totiž taxikář. „Kvůli uzavírce nemůžeme Nádražní z jedné strany projet a z druhé strany z ní doleva odbočit na Benešovu. U viaduktu je to tak zacpané už teď a ne až odpoledne jako dřív. Naproti byly navíc stanoviště taxislužeb, které bez náhrady zrušili, ale to nikoho nezajímá, jenom nás kontrolují a rozdávají pokuty," říká rozezleně muž.

To chodci musí staveniště obcházet podél budovy hlavního nádraží. I mezi nimi byli tací, které rozsáhlé stavební práce před hlavním vlakovým nádražím v Brně překvapily. „Vůbec jsem o tom nevěděl, ale nijak mě to neomezilo. Dá se to obejít. Na hlavním nádražím stejně spoustu lidí chodí po kolejích a na druhé straně udělali pro pěší bezpečný koridor na druhou stranu,“ sdělil například Martin Červínek

Cílem rekonstrukce přednádraží je úbytek aut a zvýšení bezpečnosti chodců, odstranění některých překážek a na kritických místech oprava zničených povrchů. Prostor by měl pak méně připomínat hlavní dopravní uzel. Po dokončení všech prací bude část nynější silnice sloužit jako pěší zóna. „Jedná se o jízdní pruh u obchodního centra Letmo. V novém uspořádání tak bude možné kolem nádraží projíždět pouze ve směru od Nových sadů. Od viaduktu nebude možné odbočit k nádraží a z Nádražní ulice se řidiči nedostanou do Benešovy. Pro krátkodobé zaparkování vzniknou u nádraží i u Letma nová obrátková místa," uvedla Anna Dudková z tiskového oddělení magistrátu.

Ti, pro které rekonstrukce přednádražního prostoru není překvapením, menší dopravní zátěž vítají. „Vítám to, bude to klidnější a myslím, že i když jsou teď někteří naštvaní, za to budou nakonec všichni rádi,“ nechal se slyšet Jiří Kadaník.

Stavba je rozdělena do dvou etap – u budovy obchodního centra Letmo a u budovy nádraží. V každé etapě bude omezena přilehlá komunikace a odkloněná doprava. Chodci budou mít vyhrazené koridory pro převedení. První etapa začala prvního března a potrvá do čtrnáctého května, druhá etapa potom bude probíhat v termínu od patnáctého května do třicátého června. Po konci června by už měly být veškeré práce hotové. Úprava přednádražního prostoru je v současné době vyčíslena na necelých šestnáct milionů korun.