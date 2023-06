/VIZUALIZACE/ Do konce letošního roku by měla podle nejoptimističtějšího scénáře začít stavba Janáčkova kulturního centra v Brně. Vedení města spolu s městskou společností Brněnské komunikace vypsalo soutěž na zhotovitele. Stavba potrvá nejdéle tři roky. Podle některých kulturních osobností i politiků z řad opozice však soutěž mohla začít už o rok dříve.

Koncertní sál uvnitř Janáčkova kulturního centra. | Foto: Vizualizace: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno

Upravené podmínky k veřejné zakázce na výstavbu nového koncertního sálu schválili brněnští radní minulý týden. „Vzhledem k časovému posunu a stabilizaci trhu došlo k několika úpravám zadávací dokumentace. Cílem je snížení celkové ceny, zrychlení výstavby včetně co nejrychlejšího zprovoznění garáží a rozšíření případného okruhu uchazečů o zakázku,“ vysvětlila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Průtahy v přípravě výběrového řízení v minulosti způsobilo například jednání města s vlastníkem hotelu International. Jeho výsledkem bylo loni v březnu kromě dohody o spolupráci také to, že do majetku města připadla klíčová trafostanice, kterou Brno potřebovalo kvůli sálu získat a následně odstranit. „Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby, která zahrnuje odstranění trafostanice a komplexní řešení nově vzniklého prostoru, si také vyžádala určitý čas,“ řekla Vaňková.

Úpravy projektové dokumentace dokončili architekti v dubnu loňského roku. V říjnu oznámili brněnští radní, že schválili zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na výstavbu Janáčkova kulturního centra. To však zveřejnili až letos v polovině června.

Dlouhé průtahy a nedostatečná komunikace vyburcovaly na konci května, tedy krátce před vypsáním veřejné zakázky, osobnosti nejen brněnské kulturní scény k sepsání otevřeného dopisu primátorce. Podepsalo jej bezmála dva a půl tisíce lidí. Mezi významné signatáře patří například televizní producent Čestmír Kopecký, spisovatelé Pavel Kosatík a Milan Uhde, nebo básník Petr Hruška. Dále jsou to třeba Břetislav Rychlík, pouliční umělec Timo, restauratér Janko Martinkovič, herec Arnošt Goldflam a další.

Iniciátoři dopisu se den po zahájení výběrového řízení s Vaňkovou setkali, aby si vyslechli důvody k jeho odkládání a nedostatku dostupných informací v průběhu jeho příprav.

Podle jednoho z iniciátorů dopisu a zároveň manažera orchestru Filharmonie Brno Pavla Šindeláře nicméně k uspokojivému vysvětlení nedošlo. „Nikdo nám jasně nevysvětlil, proč to tak trvalo. Primátorka zmínila, že dostala od architekta upravený návrh až letos v květnu, ale nebylo jasně řečeno proč," popsal Šindelář. Ačkoliv je Šindelář zaměstnancem brněnské filharmonie, nejedná se o oficiální aktivitu instituce.

Záměrné zdržování?

Opoziční zastupitel Matěj Hollan tvrdí, že vedení města zdržovalo vypsání výběrového řízení záměrně. „Protáhlo se to, protože to nechtěli rozjet dohromady s multifunkční halou. Brno bude v extrémně složité finanční situaci," sdělil Hollan. Nakonec podle něj vedení města neustálo tlak, který na něj vytvořila kulturní obec. „Poslední nutné dokumenty pro soutěž byly hotové před rokem," dodal.

Podle vedení Brna však městský rozpočet souběh obou projektů ustojí. „Dlouhodobě sledujeme ekonomické ukazatele, které naznačují, že souběh výstavby Janáčkova kulturního centra a multifukční haly je možný," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. V tomto týdnu to potvrdila i brněnská primátorka.

Předpokládané náklady na stavbu centra jsou 2,4 miliardy korun, které zahrnují i případnou inflaci a další změny. Bez nich je suma o tři sta milionů nižší. Ministerstvo kultury na stavbu poskytne dotaci šest set milionů, společnost Brněnské komunikace přispěje částkou 332 milionů a Jihomoravský kraj zaplatí sto milionů. Zbytek doplatí Brno ze svého rozpočtu.

Maximální doba výstavby má být tři roky. „Pokud vše půjde bez potíží, mohla by stavba začít na konci letošního roku. Hotovo by tedy bylo v roce 2026," řekl Poňuchálek.

O výstavbě centra se v Brně mluví už více než dvacet let. Ve městě totiž chybí sál, do kterého by se vešel celý orchestr brněnské filharmonie. „Je to odvěký problém. Besední dům, ve kterém sídlíme, pojme těleso o velikosti padesát až šedesát lidí. Velká symfonická díla z našeho repertoáru jsou ale psaná až pro devadesát vystupujících," vysvětlil Šindelář.

Součástí výstavby Janáčkova kulturního centra bude také jeho technické vybavení, například ozvučení, tlumočnické kabiny, osvětlení či projekční zařízení. Samostatně se pak ještě budou soutěžit interiéry a dodávka varhan, které budou vyrobeny na míru novému sálu.

- kapacita: 1 250 míst v hledišti, tedy dvojnásobek dosud největšího Besedního domu

- pojme kompletní brněnskou filharmonii, tedy stohlavý orchestr v plném obsazení

- součástí jsou jedinečné koncertní varhany se symbolikou stromu života, budou vyrobené přímo na míru sálu

- podzemní garáže pojmou 200 aut