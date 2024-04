Třetí etapa oprav Hněvkovského a na ni navazující Svatopetrské ulice potrvá příští týden od pondělí 29. dubna do neděle 5. května. „Uzavřená bude pravá polovina vozovky od ulice Za Mostem k železniční trati ve směru k dálnici D2. Po celé délce stavby řidiči projedou v obousměrném provozu v režimu 1+1," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Během uzavírky bude v místě platit zakáz levého odbočení ze Svatopetrské do Černovické. Vlevo neoodbočí ani řidiči jedoucí z Černovické do Hněvkovského či na výjezdu z ulice Za Mostem do Svatopetrské. Kšírova ulice bude neprůjezdná kvůli zákazu vjezdu v křižovatce s Hněvkovského.