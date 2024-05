VIDEO: Dopady oprav Hněvkovského v Brně: Kvůli kamionům ani nejde přejít, říkají

V pondělí začala třetí etapa oprav Hněvkovského ulice a na ni navazující Svatopetrské. Jedná se o hlavní tah do centra Brna od dálnice D2. Oprava potrvá až do neděle 5. května. Pak následuje čtvrtá etapa. Různé vlivy omezení pociťují i obyvatelé některých obcí v blízkosti dálnice D2, na kterou Hněvkovského ulice navazuje. Někteří řidiči totiž raději z D2 sjíždějí dříve, aby se vyhnuli případnému zdržení na příjezdu do Brna z D2.

Blučina zažívá silnou dopravní zátěž, větší než kdy dřív. Řidiči si tu nyní krátí cestu, aby se vyhnuli uzavírkám v Brně kvůli opravě Hněvkovského ulice. Právě ta je hlavní příjezdovou trasou z dálnice D2. | Video: Deník/Karolína Kučerová