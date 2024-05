VIDEO: Stížnosti na po opravě hrbolatou Hněvkovského ulici v Brně. Místa opraví

Teprve dva týdny je opravená frekventovaná Hněvkovského ulice, která je hlavní trasou mezi centrem Brna a dálnicí D2, a už se stala terčem kritiky. „Další "úspěch" je nyní doprasená ulice Hněvkovského v Brně, kde obyčejné přeasfaltování trvalo měsíc a je to hrbolaté," poznamenal jeden ze čtenářů v diskuzi pod článkem na webu Brněnského deníku Rovnost. Právě různé výtluky často jsou ošetřené provizorními vysprávkami byly přitom důvodem rekonstrukce frekventované silnice první třídy.

Po opravené Hněvkovského ulici v Brně už jezdí auta. Některým řidičům ale přijde, že je zvlněná a hrbolatá. Co za to může a co se s tím dá dělat? | Video: Deník/Michal Hrabal

Reportér Brněnského deníku Rovnost si v týdnu prošel opravené úseky silnice v Hněvkovského ulici a skutečně ve směru do centra města narazil na několik nerovností v novém asfaltu. Projíždějícím řidičům v autech mohly připadat jako výtluky v nově opravené silnici. Konec hudby pro řidiče MHD v Brně. Kvůli stížnostem jim zakázali rádio Po upozornění redakce se o den později na místo vypravili i zástupci Ředitelství silnic a dálnic, aby situaci prověřili. „Na daném místě jsme provedli místní šetření. Zjistili jsme, že se nejedná o výtluky, ale o uzávěry od vodovodu. Po pokládce asfaltové vrstvy došlo k poklesu těchto uzávěrů. Ty vyrovnáme do požadované výšky obrusné vrstvy v průběhu příštího týdne," řekla Brněnskému deníku Rovnost mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková. Opravy Hněvkovského a navazující Svatoperské ulice začaly 15. dubna a skončily 12. května. Stavbaři povrch rekonstruovali za částečné uzavírky, při níž byl průjezdný vždy jeden pruh v každém směru. Dopravní omezení ovlivnilo třeba návštěvníky blízkého hobby marketu v Sokolově ulici. „Co na tom mám říct, nepotěšilo mě to. Příště pojedu jinudy,“ posteskl si v době omezení třeba Rudolf Vítek. Využil v Brně volné hodiny parkování v zóně B, přesto v ní dostal pokutu Na opravu Hněvkovského ulice má v létě navázat rekonstrukce přilehlé Černovické ulice v úseku od mostu přes řeku Svitavu po křižovatku s Hněvkovského ulicí.

