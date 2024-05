V ulicích Ondrova a K Lesu dělníci opravují už od začátku letošního dubna plynovod. Proto byly až do pondělí v Ondrově semafory kyvadlově řídící dopravu. Vedení města přesto ve čtvrtek 23. května zjednosměrnila část Hrázní ulice , konkrétně v úseku od parkoviště s kolmým stáním u restaurace U Lva až po wellness hotel Maximus Resort.

Auta jedoucí od přehrady a zabočující na Ondrovu přijížděla v posledních dnech obvykle ke koloně stojící na semaforech. Záleželo pak jen na řidičích v koloně, koho mezi sebe pustí. „Trvalo to i deset minut. Opravdu nechápu, proč se značka jednosměrky nemohla v Hrázní objevit až po ukončení opravy v Ondrově," poznamenal například Brňan Jaroslav Dvořák.

Náhradní trasa na odjezdu od přehrady vede právě přes Ondrovu. „Zjednosměrnění Hrázní bylo plánováno v souběhu s dokončením stavby světelného signalizačního zařízení na křižovatce Obvodové a Přístavní," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Kudy nově pojedete? Podívejte se.

Zjednosměrnění Hrázní je trvalé, dopravní omezení v Ondrově jsou přechodná a krátkodobá. Přestože od pondělí Ondrovu projíždějí řidiči bez semaforů, v létě je na silnici zase čekají překážky. „Pravděpodobně od 24. června do 20. září zde bude dvacetimetrové posuvné pracovní místo a ve zvolených úsecích bude provoz řízen odpovědnými pracovníky, v ostatních případech dopravními značkami," popsal Poňuchálek. Podle něj nebyl problém aktuálních omezení v Ondrově v námitkách k návrhu místní úpravy provozu ani ve stanovisku MČ Brno-Kníničky zmíněn.

Zvýšený dohled nad centrem Brna. Za sto tisíc ho hlídá i bezpečnostní agentura

Brněnský radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl má za to, že zjednosměrnění Hrázní zvýší bezpečnost chodců a cyklistů u Brněnské přehrady, stejně jako loňské rozšíření silnice od hráze po hotel OREA Resort Santon. „Po zjednosměrnění by se měl počet aut, která tudy projedou, a kterých byly v sezónních špičkách až čtyři tisíce denně, snížit přibližně na polovinu. V opačném směru budou řidič jezdit přes Kníničky,“ popsal radní.

Vedení Kníniček se nový dopravní systém kolem přehrady nelíbí. „Na všech jednáních s magistrátem jsme s tímto nesouhlasili. Vždy jsme říkali, že to zatíží Ondrovu ulici, a že to nedává smysl," řekla kníničská starostka Lenka Ištvanová. Lepším řešením by podle ní byla oprava Hrázní tak, aby splňovala podmínky pro obousměrný provoz.

Bývalý Čedok u nádraží v Brně bude Burger King. Porazil asijské bistro i optiku

Bystrcký místostarosta pro dopravu Tomáš Jára naopak věří, že jednosměrný provoz v místě bude lepší. „Obavy kníničského vedení chápu, ale silnice bývala jednosměrná i dříve. Jen posledních pár let byla zobousměrněná a zahrádkáři kvůli tomu dávali velké ostré kameny k cestě, aby jim lidé nerozjížděli trávníky. O to byla silnice užší, bylo to problematické a nebezpečné," zamyslel se.