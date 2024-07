A to i přesto, že od tohoto dne řidiči neprojedou Husovickým tunelem. „Zvýšený provoz byl v místě v ranní špičce zhruba od půl sedmé do půl deváté. Pak se situace začala pomalu uklidňovat," popsal policejní mluvčí Pavel Šváb.

V devět hodin už Tomkovým náměstím projížděla auta bez stání v kolonách, řady se netvořily ani v Provazníkově ulici v úseku od Merhautovy po křižovatku u výjezdu z aktuálně uzavřeného Husovického tunelu. „Očekávali jsme, že to takhle bude. Výsledná situace byla možná i trochu nad očekávání. Provoz se částečně přelil i do jiných ulic, nikde se ale nestalo nic, co by řidiče překvapilo," dodal Šváb.

S komplikacemi se nepotýkala ani brněnská hromadná doprava. „Za nás relativně bez problémů. Z deváté hodiny mám informaci, že zpoždění zde bylo maximálně do pěti minut," sdělil dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Objízdné trasy uzavírek vzniklých kvůli stavbě velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova vedou ve směru na Svitavy a v opračném směru na Hodonín a Olomouc přes ulice Sportovní a Drobného. Případně mohou řidiči využít také opravovaný most v Merhautově, který je od pondělí po víc než čtyřech měsících opět zprovozněný, i když v omezeném režimu. Ani v objízdných ulicích nevznikaly v pondělí před devátou hodinou kolony.

Slabší provoz v místě může být způsoben začátkem letních prázdnin. „Koncentrace problematických uzavírek do období prázdnin je cílená. V té době je provoz na silnicích slabší než v průběhu roku. Odpadá také doprava žáků a studentů do škol," sdělila v rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost koordinátorka dopravních staveb a uzavírek v Brně Vlasta Jágerová.