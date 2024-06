V omezeném režimu bude most průjezdný po víc než čtyřech měsících. S opravami tam dělníci začali v polovině letošního února. „Jsme především rádi, že se podaří dodržet termín 1. července. Pokud by byl uzavřený most v Merhautově i Husovický tunel zároveň, obávám se, že by objízdné trasy nevydržely nápor řidičů,“ podotkl starosta Brna-severu Martin Maleček.

Od 1. července do 31. srpna tak šoféři v úseku od Hořejší po Studenou ulici projedou obousměrně, a to v režimu jednoho jízdního pruhu v každém směru. Chodník na levé straně mostu směrem od Štefánikovy čtvrti na Lesnou bude prozatím uzavřený, pěší projdou na protější straně. „Zároveň se podaří zprovoznit bezbariérový přístup na nádraží Lesná, a to od 7. července,“ dodal Maleček.



Nahrává se anketa ...

Na standardní trasy se vrátí také hromadná doprava. „Autobusové linky 44, 46, 57 a 84 se od ranních výjezdů v pondělí 1. července vrací na svou standardní trasu přes zastávky Štefánika čtvrť a Poliklinika Lesná,“ informovali zástupci Dopravního podniku města Brna na svých webových stránkách.

Obvyklou trasu přes zastávky Štefánikova čtvrť a Poliklinika Lesná projede od večerních výjezdů v neděli 30. června také noční autobusová linka N92. Výlukový tramvajová linka 11 ukončí svůj provoz v pondělí 1. července.

Rekonstrukci mostu na Lesnou dokončí dělníci koncem srpna. V půlce června pokládali na mostě koleje pro provoz tramvají. Jejich využití ale zatím není jisté. Původně plánované prodloužení tramvajové trati ze Štefánikovy čtvrti na Lesnou narazilo na odpor řady obyvatel, kteří si přáli spíše prodloužení trolejbusů. Vedení Brna záměr nakonec pozastavilo a upřednostnilo preferované trolejbusy.