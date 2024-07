Centrum plánují rozjet zhruba do čtrnácti dnů. Spustí k tomu i webové stránky. „Když lidé uvidí UFO nebo nějaké zvláštní jevy, bude k dispozici formulář, kde můžou nahlásit, co viděli na obloze. Pokusíme se vždy vysvětlit, o co jde," nastínil Dušek.

Podle je se zřejmě devadesát procent hlášených pozorování bude týkat neobvyklých jevů v atmosféře. „Jejich objasnění je ovšem taky velmi zajímavé," podotkl Figura.

Nadšenci pošlou zástupcům hvězdárny, kde a kdy jev viděli, jak vypadal a k tomu kontakt na sebe. „Už nyní nám lidé píšou, chceme to dělat systematicky. Stále více se dívají na oblohu. Píšou mnohdy, že tam vidí něco zajímavého, co si na první pohled nedokážou vysvětlit. My jim to objasňujeme," podotkl Dušek.

Nejčastěji se nadšenci podle ředitele hvězdárny ptají na průlety jasných meteorů. „Třeba když byly polární záře, byla to úplná smršť. Někdy jsou i věci, které nejsou až tak šokující, ale lidi to vzrušuje. Třeba když je superúplněk," zmínil Dušek.

Superúplněk by měl být k vidění 19. srpna večer. Půjde o takzvaný modrý úplněk. Takové zabarvení získal ve farmářských ročenkách ze severní Ameriky počátkem 19. století, jako třetí úplněk v jednom ročním období, ve kterém nastanou čtyři úplňky. Obvykle totiž bývají tři. „Rozdíl velikosti tohoto superúplňku oproti běžnému úplňku je stejný, jako když ze vzdálenosti tří metrů sledujete padesátikorunovou minci a dvacetikorunovou minci," přiblížil odborník Pavel Gabzdyl z brněnské hvězdárny.

Pokud se jedná o události typu letu jasného meteoru, kdy píšou desítky nebo stovky lidí, v tom okamžiku zveřejňují zástupci brněnské hvězdárny vysvětlení pro všechny. „Když jde o něco banálního, nikoliv," doplnil Dušek.