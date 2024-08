Pro předplatitele

Magdaléna Blažková dnes 15:14

Ivanovičtí budou moci opět cestovat do blízké Kuřimi přímou autobusovou linkou. O tuto možnost přišli v dubnu, kdy linku číslo 71 nahradila nová s číslem 304. Ta do Ivanovic zatím nezajíždí. Problém má vyřešit obnovení zastávky, která již dvacet let nefunguje.