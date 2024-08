Levý jízdní pruh ve směru od Vinohrad k Bělohorské ulici na silnici před spalovnou odpadů vyhradili pracovníci brněnského magistrátu před rokem pro auta vyjíždějící ze společnosti SAKO. Značení je zatím platné do poloviny srpna příštího roku.

„Levý pruh za zatáčkou najednou zaniká kvůli nově vytvořenému výjezdu pro SAKO. Spousta řidičů s tím nepočítá a nepřizpůsobí rychlost. Pokud tam jede cyklista, je vystaven svízelné situaci, buď se auto za ním udrží, nebo se ho pokusí těsně předjet," řekl Šťastný.

Obě situace už zažil na vlastní kůži. „Buď na mě řidič nebezpečně najížděl, nebo mě předjel. Tam prostě není kam uhnout. Nalevo jsou kužely, které už stejně několik řidičů přejelo na placku, a vpravo stav vozovky neumožňuje zajet úplně ke kraji, je rozbitá," popsal cyklista.

Jízdu na kole v Jedovnické ulici pracovníci brněnského magistrátu nedoporučují. „A to z důvodu uspořádání jízdních pruhů a rychlosti a intenzity automobilové dopravy. S ohledem na tuto skutečnost jsme připravili legalizaci pohybu cyklistů po přilehlém chodníku v úseku Bělohorská-Novolíšeňská, kde by mělo být nové dopravní značení nainstalováno do konce srpna," dodal Poňuchálek.

Tamní chodník je sdílený s chodci a podle Šťastného není dostačně široký. „Taky je rozbitý, nachází se na něm zastávka MHD a dva vytížené přejezdy bez úpravy obrubníků. Jeden u ekodvora, druhý pak u Saka," poznamenal.

Ohledně cyklistiky v Brně se s brněnským radním pro oblast dopravy Petrem Kratocvhílem pravidelně setkává Ivana Tošovská ze spolku Brno na kole. Další schůzka by měla být v září. „Samozřejmě tam Jedovnickou zmíním, ale bez hlubších znalostí. Není to moje trasa," sdělila Tošovská.

V rámci výstavby VMO Ostravská radiála v místě vznikne nejdříve v roce 2030 plnohodnotná cyklistická stezka, která dalšími stezkami napojí ulici Pod Sídlištěm i Podstránskou a vznikne tak významný dopravní uzel pro cyklisty.