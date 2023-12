Usnášeníschopné přestalo být tamní zastupitelstvo poté, co v polovině června složil svůj zastupitelský mandát jehnický místostarosta a představitel uskupení Klidné Jehnice Vít Krinčev. Na jeho místo přitom chyběli náhradníci, kteří na svou funkci rezignovali ještě o týden dříve. V březnu přitom ze zastupitelstva městské části odstoupili dva spolukandidáti současného starosty z uskupení Společně v Jehnicích Robert Charvát a Iveta Brůhová.

Podle politologa z brněnské Masarykovy univerzity Michala Pinka bývá volební účast v případě předčasných, opakovaných či náhradních voleb spíše nižší. „Obecně můžeme říci, že jsou tyto druhy voleb spíše výjimkou. Jedná se o malé množství případů, ve kterých podobná situace nastává,“ řekl politolog Pink.

Politická krize v Brně-Jehnicích: po odstoupení místostarosty předčasné volby

Ve vedení brněnských Jehnic figurují aktuálně pouze čtyři postavy. Dosavadní starosta Stanislav Dráb a zastupitelé Oto Rinchenbach, Daniel Rychnovský a Václav Šicha. Důvodem k rozpadu zastupitelstva měla být mimo jiné ztráta důvěry ve starostu Drába.

„Úřad se pod jeho vedením stal prakticky nefunkční. Na denním pořádku nám byla předkládaná neznalost, nedodržování, ignorování a svévolný výklad zákona. Hlavní příčinou se ale stala výběrová řízení, která byla netransparentní, špatně provedená a na hraně nebo až za hranou zákona," popsal poměry na tamní radnici po své rezignaci bývalý jehnický místostarosta Vít Krinčev.

Jako jeden z příkladů uvedl situaci, kdy se mělo před časem rozhodovat o veřejné zakázce, ale nikdo ze zastupitelů k ní neobdržel žádné podklady. „Pan starosta nám pouze oznámil tři cenové nabídky. Když jsem se ozval, že se nebudu rozhodovat na základě ničeho a vyzval jej k předložení potřebných dokumentů, sdělil mi, že si pro ně mám přijít na úřad. Následně jsem se dozvěděl, že si je pan starosta vzal domů," upozornil dříve Krinčev.

Problém měl nastat rovněž ve chvíli, kdy jehnický starosta Dráb začal hlasovat proti svým spolukandidátům z uskupení Společně v Jehnicích, kteří na protest proti jeho jednání své zastupitelské mandáty složili.

„Zastupitelé, s nimiž pan starosta hlasoval, ho nezvolili, nepodpořili jej a nevložili do něj důvěru, přesto pan starosta začal hlasovat pro jejich věci, a to proti svým zastupitelům, s nimiž vyhrál volby. Já se jako místostarosta ocitl v opozici. To, jak potom starosta vykonával svoji práci, bylo nepřijatelné i pro mě, takže jsem odstoupil,“ dodal před časem Krinčev.

Sám jehnický starosta Stanislav Dráb se k situaci vyjádřil pouze krátce. „Před volbami bych nerad cokoli komentoval. Voliči mají nyní karty ve svých rukou a záleží na nich, jak se rozhodnou. To, co k předčasným volbám vedlo, komentovat nechci,“ sdělil Deníku.