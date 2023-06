Důvodem je podle Krinčeva právě ztráta důvěry ve starostu městské části Stanislava Drába. Ten byl do vedení městské části zvolený poté, co byl dvaatřicet let jehnickým starostou Václav Šicha, který v posledních komunálních volbách kandidoval jako nezávislý. „Úřad se pod jeho vedením stal prakticky nefunkční. Na denním pořádku nám byla předkládána neznalost, nedodržování, ignorování a svévolný výklad zákona. Hlavní příčinou však byla výběrová řízení, která byla netransparentní, špatně provedená a na hraně až za hranou zákona," popsal poměry na místní radnici dnes už bývalý místostarosta a jehnický zastupitel.

Jak doplnil, mělo se například rozhodovat o veřejné zakázce a nikdo ze zastupitelů k ní nedostal žádné podklady. "Pan starosta nám pouze oznámil nějaké tři cenové nabídky. Když jsem se ozval, že se nebudu rozhodovat na základě ničeho a vyzval jej k předložení potřebných dokumentů, pan starosta mi sdělil, že si mám pro ně přijít na úřad. Následně jsem se dozvěděl, že pan starosta si je vzal domů,“ upozornil Krinčev.

Komunální volby v Jehnicích: kvůli výstavbě lidé očekávají dopravní potíže

Problém podle něj nastal už před dvěma měsíci, kdy Dráb začal hlasovat proti svým spolukandidátům z uskupení Společně v Jehnicích, kteří na protest proti jeho jednání zastupitelstvo opustili. „Zastupitelé, s nimiž pan starosta hlasoval, ho nezvolili, nepodpořili jej a nevložili do něj důvěru, přesto pan starosta začal hlasovat pro jejich věci, a to proti svým zastupitelům, s nimiž vyhrál volby. Já se jako místostarosta ocitl v opozici. To, jak potom starosta vykonával svoji práci, bylo nepřijatelné i pro mě, takže jsem odstoupil,“ dodal Krinčev.

Podívejte se, jak dopadly volby v Jehnicích ZDE.

Důvod svého odstoupení potvrdila také jedna z Drábových spolukandidátek Iveta Brůhová. Deník oslovil také starostu Stanislava Drába. Ten se však po telefonu odmítl vyjádřit.

Místní jsou ze situace na jehnické radnici otrávení. Politické spory totiž brání vzniku projektů a dalšímu rozvoji obce. „Nepřistupují k tomu tak, že je nás tady sedm zastupitelů a musíme spolu nějak fungovat. Co navrhnou jedni, to druzí zamítnou, ale nikoli proto, že je to špatně, ale pouze z principu toho, kdo to navrhl. Na zastupitelstvo se chodí akorát pohádat a nic neřeší. Nejsou schopní se domluvit, mají mezi sebou osobní spory a doplácíme na to my. V městské části se pak nic neděje,“ postěžoval si obyvatel městské části Zbyněk Remeš.

Předčasné volby by se v městské části měly uskutečnit v horizontu sedmi až deseti měsíců. Do té doby je funkce zastupitelstva značně okleštěná. To podle zákona nemůže vykonávat své pravomoci s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria.