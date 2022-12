Uvolněnému místostarostovi totiž vyplácí každý měsíc městská část odměnu ve výši čtyřiašedesáti tisíc korun. To je o téměř sedm tisíc více než kolik dostává uvolněný radní. „Zaujala mě myšlenka, že chce vedení šetřit na vánočním osvětlení, které stojí několik málo desítek tisíc. V porovnání s několika miliony za uvolněné starosty si ale takové šetření může strčit za klobouk," kritizoval na ustavujícím zastupitelstvu nové rozhodnutí opoziční zastupitel Daniel Kypr.

Brno-jih má tři měsíce po volbách nové vedení. Haluza po třiceti letech končí

Podle jeho slov není potřeba zřizovat tolik uvolněných funkcí. „Je to plýtvání penězi městské části. Vím, kolik lidí je na tuto práci potřeba a mohu říct, že je to absolutně předimenzované," vyjádřil se Kypr. Při hlasování o tom, zda mají být všichni starostové uvolnění, zvedl svou ruku proti návrhu také bývalý starosta Josef Haluza.

Podle nového starosty Davida Grunda je ale nové složení rady adekvátní a všichni její členové by se svým funkcím měli věnovat na plný úvazek. „Přichází doba, kdy se bude schvalovat územní plán. Budeme se potýkat se zásadním rozvojem městské časti. Z toho všeho vyplývá objem práce, která s jednotlivými gescemi přichází," konstatoval Grund. Dodal, že bude vhodné, když členové rady ponesou označení místostarosta. Domnívá se, že jim to zajistí lepší jednání s orgány státní správy nebo s městem.

Jedním z uvolněných místostarostů v Brně-jihu je také Antonín Trčálek. V gesci bude mít bytovou problematiku, digitalizaci a životní prostředí. V odůvodnění své nové funkce souhlasí s vyjádřením starosty Grunda. Dodal také, že důvodem pro personální změny v radě městské části bylo koaliční vyjednávání. „Je nás více stran a každá má nějaké cíle, které chce uskutečnit. A od toho tam má své zástupce. Od některých stran byly požadavky na to, aby měly v radě svého místostarostu. Chtěli jsme si to rozdělit spravedlivě," popsal Trčálek.

Využití městských pozemků

Noví místostarostové nejsou jediní, kteří budou nově svou funkci vykonávat jako uvolnění členové zastupitelstva. Zastupitelé na čtvrtečním zasedání tajně odhlasovali uvolněnou funkci také pro předsedu kontrolního výboru. Do jeho čela následně zvolili lídra nejsilnější opoziční strany a bývalého starostu Josefa Haluzu. I on bude pobírat od městské části odměnu několikanásobně vyšší, než jakou by měl v případě, že by funkce byla neuvolněná.

Podle svého projevu na čtvrtečním zastupitelstvu chce nejdříve zjistit, co všechno vůbec může kontrolní výbor dělat. „Budeme se bavit o reálných věcech, které by mohly městské části pomoci. Kontrolní výbor může dohlížet na rozhodnutí rady a usnesení zastupitelstva. Já bych se chtěl spíše věnovat tomu, jakým způsobem jsou například využívány městské pozemky," vysvětlil Haluza.

Také toto rozhodnutí kritizovali někteří opozičníci, přidala se k nim dokonce i část koalice. „Nechtěli jsme, aby bylo hlasování tajné a nesouhlasili jsme ani s tím, aby byl předseda kontrolního výboru uvolněný," vyjádřil se Trčálek, který byl do zastupitelstva městské části zvolen za Českou pirátskou stranu.

Jedovatí hadi, podvýživa a malárie. Farmaceutka z Brna pomáhá v Jižním Súdánu

I za touto volbou si však nový starosta Grund stojí. „Čeká nás tak složité období, že i funkci předsedy kontrolního výboru bylo možné uvolnit. Náklady vynaložené na tuto pozici přispějí k ještě lepší činnosti zastupitelstva městské části," naznačil Grund. Tajné hlasování bylo podle jeho slov komfortním řešením dané situace.

Téměř třetina z devatenácti zastupitelů Brna-jihu vykonává svou funkci jako uvolněný člen zastupitelstva. Desetitisícová městská část tak tímto poměrem předčila i tu v Brně největší, tedy Brno-střed.