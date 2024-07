Na víc než kilometr a půl dlouhém úseku budou silničáři po celé léto opravovat povrch silnice. „Předmětem zakázky je výměna obrusné vrstvy v celé šíři vozovky, lokální opravy a sanace a sanace trhlin, včetně vybudování nové nezpevněné krajnice. Osazovat zde budeme i nízká betonová svodidla," vyjmenoval ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák. Objízdné trasy vedou přes Hlavní, Ořechovskou a dále Vídeňskou ulici.

Ve středu ráno trvala jinak minutová cesta z Moravan k obchodnímu centru Futurum i přes půl hodiny. „A to polovina řidičů z kolony vyjela a vracela se zpátky na Moravany. V poledne byla situace dobrá, ale vzhledem k tomu, jak to vypadá u nájezdu na D1, tak to bude odpoledne katastrofa," popsal redaktorce Brněnského deníku Rovnost muž, který místem projíždí jako profesionální řidič a přál si proto zůstat v anonymitě. Redakce jeho totožnost zná.

close info Zdroj: poskytla SÚS JMK zoom_in Úsek, který řidiči využívají například k cestě z Moravan k Futuru, je od středy uzavřený. Pro zvětšení kliněte. Silnice je podle něj rozbitá a potřebovala by hlavně rozšířit. „Ale není to tak akutní, aby se to zavřelo teď, když všude okolo je to katastrofa. Chápu, že cesty je potřeba opravit, ale někdy si říkám, jestli za takovou cenu. Opravdu to lidem komplikuje život," podotknul řidič.



Na jihu Brna způsobuje problémy v dopravě také oprava okružní křižovatky frekventované Sokolovy a Kšírovy ulice, která potrvá do pátku. Několik kilometrů dlouhé kolony se tvoří také na dálnici D1, a to kvůli přidávání jízdních pruhů mezi jejím křížením s dálnicí D2 a křižovatkou Brno-centrum.

Aby se vyhnuli ucpané dálnici, využívají někteří řidiči Pražskou ulicí v brněnských Bosonohách. Od začátku prázdnin ale projíždějí s omezením i tudy, provoz aktuálně řídí semafor. Pracovníci opravují povrch silnice, dokončení prací je naplánované na čtrnáctého července.