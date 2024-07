Pozemek v Horních Heršpicích, na kterém do roku 2020 fungovala pekárna, plánuje developer v brzké době přestavět. Místo oprýskané budovy má vzniknout prodejna Siko a obchod s potravinami, v druhé části pozemku je v plánu obytná stavba se zhruba dvě stě padesáti novými byty. „Mám za to, že demolice může začít co nejdříve. Druhou, rezidenční část zatím ještě nemohou postavit, je nutné počkat na změnu územního plánu,“ informoval místostarosta městské části Jakub Holas.

Podle developera Radima Antona je začátek demolice areálu bývalých Delta pekáren naplánovaný na říjen tohoto roku. „Zahájení výstavby prodejny Siko předpokládáme v první polovině příštího roku," sdělil Anton.

Kdy začnou stavitelé pracovat na bytové zástavbě, podle něj zatím není jasné. „Investor komunikuje se zástupci příslušných úřadů o pořízení změny územního plánu," zdůvodnil developer.

Přestavbu staré budovy by uvítala například Markéta Lakosilová. „Myslím si, že pokud vznikne místo velké nevyužité stavby nějaká nižší, je to dobrá zpráva. Ideálně, pokud by kolem byla zeleň,“ podotkla kolemjdoucí Brňanka.

Komerční kampus v Dolních Heršpicích

Mezi dálnicí D1 a potokem Leskavou má vzniknout komerční oblast. „Podle investora tam mají být plochy pro výrobu, kanceláře, maloobchodní prodejny a showroomy, tedy prostory pro vystavování zboží. Určitě tam budou i místa pro skladování,“ uvedl Holas s tím, že i když mají podle plánů pracovníci na území vybudovat haly, celý návrh podle jeho názoru působí kultivovaným dojmem.

Zástupci městské části počítají v místě i s rozsáhlými plochami zeleně a veřejných parků. „Teď plán lokality působí jako rozptýlená areálová zástavba, ale byli bychom rádi, kdyby se podařilo navázat ji na celou oblast, plánovanou městskou třídu, případně silniční obchvat, který by mohl v budoucnu vzniknout,“ popsal místostarosta.

Rezidenční komplex v Dolních Heršpicích

Přes čtyři sta nových obyvatel by se mohlo přistěhovat do plánované obytné oblasti mezi potokem Leskavou a ulicí Havránkova. Vyrůst tam mají rodinné i bytové domy nebo třeba mateřská škola a dům s pečovatelskou službou. „Tento projekt už projednáváme delší dobu. Developer se snaží v oblasti navázat na stávající zástavbu, navrhuje řadové rodinné domy a třípodlažní bytovky,“ doplnil Holas.

Zahájení obou staveb v Dolních Heršpicích nicméně závisí na tom, jestli se podaří směnit soukromé pozemky za městské.