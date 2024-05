Dopravce si požádal o dotaci. Nyní je ve schvalovacím procesu. „Pokud ji získáme, pokryje pětaosmdesát procent nákladů," zmínila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

ZATÍM JEN AUTOBUSY

Na sídlišti Kamechy žijí tisíce lidí. Dosud však tamní oblast obsluhují pouze autobusy linek 52 a 54. Obyvatelé by přivítali, kdyby bylo prodloužení tramvajové trati hotové co nejdříve. „Tramvaj sem už má vést dávno. Kamechy se pořád rozrůstají a bydlí tady čím dál víc lidí. Přitom dopravní spojení sem je stále stejné," řekl už před časem třeba Radim Dvořák.

Prodloužení šalin na Kamechy 1 420 metrů tramvajových kolejí, 320 metrů dlouhý tunel

vznik tří nových zastávek Ruda, Říčanská, smyčka Kamechy

předpokládané náklady: 2,5 miliardy korun

plánované uvedení do provozu: prosinec 2027

Některé dílčí přípravné práce mají začít už v letošním roce. „Ale nepůjde o nic dramatického, co by tam ovlivnilo provoz. Pokud půjde všechno podle plánu, větší práce se rozběhnou až příští rok," podotkl Seitl.

Prodloužení tramvajové trati na Kamechy je v plánu už řadu let. „Šalina je tam plánovaná od začátku rozvoje sídliště. Není to nic nového, co by vzešlo z našeho pera," potvrdil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

DALŠÍ ROZVOJ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ

Stavba dalších tramvajových tratí v Brně je nyní v různých stádiích přípravy. Jednou z nich je trať ze Stránské skály do Líšně. „V tuto chvíli se projekt aktualizuje," sdělil Kratochvíl.



Od prodloužení tramvajové trati ze Štefánikovy čtvrti na Lesnou představitelé města prozatím ustoupili a upřednostnili zaokruhování trolejbusové trati. „V tuto chvíli tam tramvaj neplánujeme, ale bude tam zachována územní rezerva pro tramvaj do budoucna. Dokončíme ale rozpracované kroky, abychom měli případně nachystané územní rozhodnutí a hotovou majetkoprávní přípravu," podotkl Kratochvíl.

Tramvajová trať má pokračovat také ze stávající smyčky Starý Lískovec a obsloužit rozvíjející se městskou část Bosonohy. „Je zadaná studie, která by měla definovat, jakým způsobem budeme obslužnost území dále rozvíjet," nastínil radní Kratochvíl.