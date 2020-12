Tři sta padesát nových bytů chtějí radní města vybudovat na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Zahájení stavby dosud bránil fakt, že město nevlastnilo všechny pozemky, na kterých by mělo nové družstevní bydlení vyrůst. Situaci vyřešila směna pozemků s firmou IMPERA City, kterou brněnští radní schválili minulý týden ve středu. Směnu ještě budou muset schválit zastupitelé města. „Pro výstavbu dostupného družstevního bydlení na Kamenném vrchu je ale tato směna naprosto zásadní. Jde totiž o poslední pozemky, které v lokalitě město potřebuje získat,“ řekl náměstek pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Vedení města v tuto chvíli hledá projektanta stavby. Podle současného plánu dělníci dokončí tři sta padesát nových bytů v roce 2025.

Stavba bytů na Kamenném vrchu

- Na Kamenném vrchu v Novém Lískovci vznikne tři sta padesát nových družstevních bytů.

- Výstavba i s realizací technické a dopravní infrastruktury bude stát 1,75 miliardy korun.

- Dělníci by měli mít hotovo v roce 2025.

- Radní jednají s městskou částí o možnosti, že by jeden z bytových domů zaplatila z vlastního rozpočtu. Ten by město svěřilo městské části jako nový dům s pečovatelskou službou.

Původní projekt počítal s jiným než družstevním typem bydlení. „Původně chtěli radní v této oblasti zbudovat byty pro seniory a startovací byty pro mladé rodiny. Vzhledem k velkému zájmu Brňanů o družstevní bydlení a zároveň díky dobré připravenosti lokality pro výstavbu nakonec upřednostnili vznik družstevních bytů,“ řekla mluvčí brněnského magistrátu Radka Loukotová.

Plán výstavby nového bydlení na Kamenném vrchu je rozdělený do dvou etap. První etapa, během které vzniknou nové byty a důležitá technická a dopravní infrastruktura, bude město stát 1,75 miliardy korun. Cena za metr čtvereční plochy bytu nepřesáhne šedesát tisíc korun bez DPH. „Naší snahou je dosáhnout co nejlepší ceny. Družstevní výstavba bytů by měla být pro lidi levnější a dostupnější variantou oproti developerské výstavbě,“ řekl k projektu již v září náměstek Oliva.

Chybějící pozemky na Kamenném vrchu město od firmy IMPERA City získalo výměnou za prostranství mezi ulicemi Anenská a Pekařská. Zde vznikne nový polyfunkční dům Anenská brána. Ten bude sloužit k bydlení, najdou si v něm místo i podnikatelé. „Plánujeme výstavbu bytů, v budově ale bude prostor i pro malé obchůdky a restaurace,“ přiblížila projekt za investora IMPERA City Hana Vyplelová.

Firma si nechala zpracovat architektonickou studii, zatím není jasné, kdy začne samotná výstavba.